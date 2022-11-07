ЕК потребовала от США изменить ряд пунктов американского закона о снижении инфляции
Еврокомиссия потребовала от США изменить некоторые пункты закона о сокращении инфляции, поскольку они противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО), заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
«Пятнадцать дней назад мы, наконец, создали целевую группу высокого уровня между Белым домом и Еврокомиссией. Мы перечислили девять проблем. Мы отправили письмо с предписанием с очень конкретными пунктами, которые, по нашему мнению, противоречат правилам ВТО», — отметил Бретон (цитата по BFM Business).
По его словам, либо США изменят эти пункты, либо ЕК придется поднять этот вопрос на уровне ВТО и рассмотреть конкретные ответные меры.
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее раскритиковал американский закон о сокращении инфляции. Он рассказал, что Париж вел переговоры с производителем электрокаров, но Вашингтон предложил этой компании инвестиции, в четыре раза превышающие предложение Франции.
В августе президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции. Закон предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Кроме того, был принят 15% минимальный налог на прибыль корпораций. В ЕС считают, что закон ущемляет права производителей импортной продукции.
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