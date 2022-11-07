ЕК потребовала от США изменить ряд пунктов американского закона о снижении инфляции

«Пятнадцать дней назад мы, наконец, создали целевую группу высокого уровня между Белым домом и Еврокомиссией. Мы перечислили девять проблем. Мы отправили письмо с предписанием с очень конкретными пунктами, которые, по нашему мнению, противоречат правилам ВТО», — отметил Бретон (цитата по BFM Business).