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Экономика

ЕК потребовала от США изменить ряд пунктов американского закона о снижении инфляции

Ведомости

Еврокомиссия потребовала от США изменить некоторые пункты закона о сокращении инфляции, поскольку они противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО), заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

«Пятнадцать дней назад мы, наконец, создали целевую группу высокого уровня между Белым домом и Еврокомиссией. Мы перечислили девять проблем. Мы отправили письмо с предписанием с очень конкретными пунктами, которые, по нашему мнению, противоречат правилам ВТО», — отметил Бретон (цитата по BFM Business).

По его словам, либо США изменят эти пункты, либо ЕК придется поднять этот вопрос на уровне ВТО и рассмотреть конкретные ответные меры.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее раскритиковал американский закон о сокращении инфляции. Он рассказал, что Париж вел переговоры с производителем электрокаров, но Вашингтон предложил этой компании инвестиции, в четыре раза превышающие предложение Франции.

В августе президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции. Закон предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Кроме того, был принят 15% минимальный налог на прибыль корпораций. В ЕС считают, что закон ущемляет права производителей импортной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных