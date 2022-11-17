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Экономика

Глава Минфина Великобритании признал погружение экономики страны в рецессию

Ведомости

Сокращение экономики Великобритании в следующем году составит 1,4% на фоне рецессии, которая началась в стране, передает Bloomberg со ссылкой на выступление министра финансов королевства Джереми Ханта в палате общин британского парламента.

Управление бюджетной ответственности королевства, как отмечает Хант, прогнозирует сокращение экономики на 1,4% в следующем году, что ниже предыдущего официального прогноза роста в 1,8%. Он также понизил прогноз на 2024 г., обвинив в этом «глобальные встречные ветры», в первую очередь рост цен на энергоносители, который был вызван «военными действиями России на Украине».

Министр также сообщил, что инфляция по итогам этого года должна составить 9,1%, в 2023 г. — 7,4%. Уровень безработицы должен вырасти в 2023 г. до 4,9% по сравнению с нынешними 3,6%.

«Мы принимаем трудные решения, чтобы справиться с инфляцией и снизить ставки по ипотечным кредитам. Но наш план также ведет к небольшому экономическому спаду, снижению счетов на электроэнергию, более высокому долгосрочному росту и укреплению системы здравоохранения и образования», — отметил он.

Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.

В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций. Цена на газ в начале марта установила абсолютный рекорд, когда котировки фьючерсов на TTF приближались к $3900 за 1000 куб. м. Впоследствии цены на газ в Европе снизились, но все еще кратно превышают допандемийный уровень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных