Глава Минфина Великобритании признал погружение экономики страны в рецессию
Сокращение экономики Великобритании в следующем году составит 1,4% на фоне рецессии, которая началась в стране, передает Bloomberg со ссылкой на выступление министра финансов королевства Джереми Ханта в палате общин британского парламента.
Управление бюджетной ответственности королевства, как отмечает Хант, прогнозирует сокращение экономики на 1,4% в следующем году, что ниже предыдущего официального прогноза роста в 1,8%. Он также понизил прогноз на 2024 г., обвинив в этом «глобальные встречные ветры», в первую очередь рост цен на энергоносители, который был вызван «военными действиями России на Украине».
Министр также сообщил, что инфляция по итогам этого года должна составить 9,1%, в 2023 г. — 7,4%. Уровень безработицы должен вырасти в 2023 г. до 4,9% по сравнению с нынешними 3,6%.
«Мы принимаем трудные решения, чтобы справиться с инфляцией и снизить ставки по ипотечным кредитам. Но наш план также ведет к небольшому экономическому спаду, снижению счетов на электроэнергию, более высокому долгосрочному росту и укреплению системы здравоохранения и образования», — отметил он.
Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.
В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций. Цена на газ в начале марта установила абсолютный рекорд, когда котировки фьючерсов на TTF приближались к $3900 за 1000 куб. м. Впоследствии цены на газ в Европе снизились, но все еще кратно превышают допандемийный уровень.
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