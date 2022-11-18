Белоусов назвал экономику России «островком стабильности»

Первый – это неготовность производителей к долгосрочным инвестициям. Еще в 2021 г. товарные рынки «пришли в движение», в частности, выросли в два раза цены на металл, напомнил Белоусов. «Тогда все гадали, временное ли это явление», - заявил Белоусов. Такое движение, по его словам, создает неопределенность для производителей, «никто не может сейчас выстраивать долгосрочные планы». Второй фактор – ужесточение денежно-кредитной политики, в частности, повышение ставок ЕЦБ в ответ на инфляцию, продолжил Белоусов. Третий – высокая закредитованность европейских экономик.