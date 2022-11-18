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Экономика

Белоусов назвал экономику России «островком стабильности»

Ведомости

На фоне разворачивающегося в странах ЕС кризиса экономика России, несмотря на то что находится под санкциями, стала «островком стабильности». Об этом журналистам на саммите АТЭС заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Близкая рецессия в Европе, по его словам, стала следствием сочетания трех факторов.

Первый – это неготовность производителей к долгосрочным инвестициям. Еще в 2021 г. товарные рынки «пришли в движение», в частности, выросли в два раза цены на металл, напомнил Белоусов. «Тогда все гадали, временное ли это явление», - заявил Белоусов. Такое движение, по его словам, создает неопределенность для производителей, «никто не может сейчас выстраивать долгосрочные планы». Второй фактор – ужесточение денежно-кредитной политики, в частности, повышение ставок ЕЦБ в ответ на инфляцию, продолжил Белоусов. Третий – высокая закредитованность европейских экономик.

«В этом смысле Россия, как бы это не покажется странным в условиях санкций, сейчас является, пожалуй, островком стабильности», - заявил первый вице-премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных