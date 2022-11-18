Белоусов назвал экономику России «островком стабильности»
На фоне разворачивающегося в странах ЕС кризиса экономика России, несмотря на то что находится под санкциями, стала «островком стабильности». Об этом журналистам на саммите АТЭС заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Близкая рецессия в Европе, по его словам, стала следствием сочетания трех факторов.
Первый – это неготовность производителей к долгосрочным инвестициям. Еще в 2021 г. товарные рынки «пришли в движение», в частности, выросли в два раза цены на металл, напомнил Белоусов. «Тогда все гадали, временное ли это явление», - заявил Белоусов. Такое движение, по его словам, создает неопределенность для производителей, «никто не может сейчас выстраивать долгосрочные планы». Второй фактор – ужесточение денежно-кредитной политики, в частности, повышение ставок ЕЦБ в ответ на инфляцию, продолжил Белоусов. Третий – высокая закредитованность европейских экономик.
«В этом смысле Россия, как бы это не покажется странным в условиях санкций, сейчас является, пожалуй, островком стабильности», - заявил первый вице-премьер.
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