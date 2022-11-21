Путин подписал закон о введении акциза на газировку

Под акциз подпадают безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка. В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%. К подакцизным товарам также относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.