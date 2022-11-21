Путин подписал закон о введении акциза на газировку
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 июля 2023 г. акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Под акциз подпадают безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка. В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%. К подакцизным товарам также относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.
Специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции, подпадать под акциз не будут, ровно как и напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.
Ранее сообщалось, что за счет введения акциза на сладкие напитки в федеральный бюджет могут поступать дополнительные доходы в размере около 35 млрд руб. в год, которые планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.
На фоне обсуждения законопроекта президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков сообщал ТАСС, что возможное введение акциза на сладкие напитки может привести к сокращению объема инвестиций в их производство. Ранее производитель лимонадов «Черноголовка» заявил о приостановке инвестиций в новые производственные мощности в связи с введением акциза на безалкогольные напитки.
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