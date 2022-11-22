Шольц: конфликт на Украине не стал первопричиной экономических проблем в Европе
Украинский кризис не является основной причиной ухудшения экономической ситуации в Европе, передает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Шольц отметил, что счастливые времена, когда европейцы и североамериканцы могли наслаждаться лучшими из всех экономических благ — стабильным ростом, низкой инфляцией и высоким уровнем занятости, — прошли. По его словам, эта «экономическая исключительная ситуация» не могла продолжаться долго.
«Спецоперация России на Украине и экономические последствия пандемии, возможно, ускорили ее конец, но не стали ее спусковым крючком», — объясняет Шольц. Настоящей причиной, по его мнению, является экономический рост в странах Азии.
«В течение десятилетий такие страны, как Вьетнам и Индонезия, производили товары относительно дешево, прежде всего для европейского, североамериканского и все чаще китайского рынков. Тем временем, однако, миллиард человек поднялся до среднего класса — с соответствующей покупательной способностью», — пояснил канцлер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста в мире, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы».
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