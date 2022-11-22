Шольц: конфликт на Украине не стал первопричиной экономических проблем в Европе

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста в мире, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы».