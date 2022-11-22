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Экономика

Шольц: конфликт на Украине не стал первопричиной экономических проблем в Европе

Ведомости

Украинский кризис не является основной причиной ухудшения экономической ситуации в Европе, передает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Шольц отметил, что счастливые времена, когда европейцы и североамериканцы могли наслаждаться лучшими из всех экономических благ — стабильным ростом, низкой инфляцией и высоким уровнем занятости, — прошли. По его словам, эта «экономическая исключительная ситуация» не могла продолжаться долго.

«Спецоперация России на Украине и экономические последствия пандемии, возможно, ускорили ее конец, но не стали ее спусковым крючком», — объясняет Шольц. Настоящей причиной, по его мнению, является экономический рост в странах Азии.

«В течение десятилетий такие страны, как Вьетнам и Индонезия, производили товары относительно дешево, прежде всего для европейского, североамериканского и все чаще китайского рынков. Тем временем, однако, миллиард человек поднялся до среднего класса — с соответствующей покупательной способностью», — пояснил канцлер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста в мире, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных