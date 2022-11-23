Путин продлил на год действие указа о мерах по обеспечению финансовой стабильности.
Президент России Владимир Путин продлил действие специальных экономических мер по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования до 31 декабря 2023 г. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ «О дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования» был выпущен 18 марта. Он наделил ЦБ, в частности, правом выдавать разрешения на операции по оплате резидентами доли, вклада, пая в имуществе юрлица-нерезидента. Проводить операции без одобрения ЦБ запрещено до 31 декабря.
Резидентам также запрещено делать взносы нерезидентам в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).
Меры реализуются в связи с санкциями, введенными ЕС, США и рядом других стран в отношении России за специальную военную операцию. В частности, западные государства запретили совершать любые операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ. Ограничительные меры распространены и на российский госдолг. В США, ЕС и других странах пояснили, что таким образом стремятся отрезать Россию от возможности получать средства за рубежом. Порядка $300 млрд международных резервов ЦБ (около половины) из-за санкций также оказались замороженными.
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