Путин продлил на год действие указа о мерах по обеспечению финансовой стабильности.

Меры реализуются в связи с санкциями, введенными ЕС, США и рядом других стран в отношении России за специальную военную операцию. В частности, западные государства запретили совершать любые операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ. Ограничительные меры распространены и на российский госдолг. В США, ЕС и других странах пояснили, что таким образом стремятся отрезать Россию от возможности получать средства за рубежом. Порядка $300 млрд международных резервов ЦБ (около половины) из-за санкций также оказались замороженными.