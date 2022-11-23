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Экономика

Путин продлил на год действие указа о мерах по обеспечению финансовой стабильности.

Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил действие специальных экономических мер по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования до 31 декабря 2023 г. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ «О дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования» был выпущен 18 марта. Он наделил ЦБ, в частности, правом выдавать разрешения на операции по оплате резидентами доли, вклада, пая в имуществе юрлица-нерезидента. Проводить операции без одобрения ЦБ запрещено до 31 декабря.

Резидентам также запрещено делать взносы нерезидентам в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).

Меры реализуются в связи с санкциями, введенными ЕС, США и рядом других стран в отношении России за специальную военную операцию. В частности, западные государства запретили совершать любые операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ. Ограничительные меры распространены и на российский госдолг. В США, ЕС и других странах пояснили, что таким образом стремятся отрезать Россию от возможности получать средства за рубежом. Порядка $300 млрд международных резервов ЦБ (около половины) из-за санкций также оказались замороженными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных