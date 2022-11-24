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Экономика

FT: правительство Великобритании может запустить кампанию по экономии энергии

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак одобрил проведение кампании по информированию общественности, призванной побудить людей экономить электроэнергию, передает издание Financial Times.

Сунак рассматривает различные варианты запуска информационной кампании в преддверии Рождества. Она обойдется правительству в 25 млн фунтов стерлингов, однако представители кабмина уточнили, что окончательное решение о расходах еще не принято.

Канцлер казначейства Джереми Хант отметил, что правительство хочет, чтобы люди «изменили свое поведение» и сократили потребление энергии. По его словам, некоторые домохозяйства могли бы экономить до 500 фунтов стерлингов в год, если бы снизили свои счета за электроэнергию на 15% за счет экономии.

Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.

В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций. Цена на газ в начале марта установила абсолютный рекорд, когда котировки фьючерсов на TTF приближались к $3900 за 1000 куб. м. Впоследствии цены на газ в Европе снизились, но все еще кратно превышают допандемийный уровень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных