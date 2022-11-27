Правительство направит почти 15 млрд рублей на здравоохранение в регионах РФ

Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Объем субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи будет увеличен в 2023-2025 гг. Средства в размере почти 15 млрд получат Якутия, Камчатский край, Чукотский АО, Магаданская область и Ненецкий АО. В следующем году в регионы направят 4,6 млрд руб., в 2024 г. – 4,9 млрд руб., в 2025 г. – 5,2 млрд руб. Как пояснили в правительстве, источником финансирования станут страховые взносы на обязательное медицинское страхование.