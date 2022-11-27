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Экономика

Правительство направит почти 15 млрд рублей на здравоохранение в регионах РФ

Ведомости

Правительство РФ утвердило постановление для увеличения субвенций на здравоохранение регионов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями, сообщили в пресс-службе кабмина. 

Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Объем субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи будет увеличен в 2023-2025 гг. Средства в размере почти 15 млрд получат Якутия, Камчатский край, Чукотский АО, Магаданская область и Ненецкий АО. В следующем году в регионы направят 4,6 млрд руб., в 2024 г. – 4,9 млрд руб., в 2025 г. – 5,2 млрд руб. Как пояснили в правительстве, источником финансирования станут страховые взносы на обязательное медицинское страхование. 

«Также внесены изменения в методику распределения субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам его территориальных фондов в части увеличения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг с 5,5 до 6,5», — сообщили в пресс-службе.

Госдума на пленарном заседании 22 ноября одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 гг. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что в следующем году расходы на здравоохранение по сравнению с допандемийным 2019 годом увеличиваются вдвое, к 2022 г. – на 19,4%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных