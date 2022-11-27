Правительство направит почти 15 млрд рублей на здравоохранение в регионах РФ
Правительство РФ утвердило постановление для увеличения субвенций на здравоохранение регионов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями, сообщили в пресс-службе кабмина.
Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Объем субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи будет увеличен в 2023-2025 гг. Средства в размере почти 15 млрд получат Якутия, Камчатский край, Чукотский АО, Магаданская область и Ненецкий АО. В следующем году в регионы направят 4,6 млрд руб., в 2024 г. – 4,9 млрд руб., в 2025 г. – 5,2 млрд руб. Как пояснили в правительстве, источником финансирования станут страховые взносы на обязательное медицинское страхование.
«Также внесены изменения в методику распределения субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам его территориальных фондов в части увеличения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг с 5,5 до 6,5», — сообщили в пресс-службе.
Госдума на пленарном заседании 22 ноября одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 гг. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что в следующем году расходы на здравоохранение по сравнению с допандемийным 2019 годом увеличиваются вдвое, к 2022 г. – на 19,4%.