Депутаты одобрили перераспределение 2 трлн рублей в проекте бюджета на 2023 год

Основные параметры бюджета остались прежними. Расходы на 2023 г. запланированы в объеме 29 трлн руб., на 2024 г. – 29,4 трлн, на 2025 г. – 29,2 трлн. Доходы в 2023 г. должны составить 26,1 трлн руб., в 2024 г. – 27,2 трлн, в 2025 г. – около 28 трлн. Таким образом, бюджет будет оставаться дефицитным на протяжении всей трехлетки: в 2023 г. – 2,9 трлн руб., 2% ВВП, в 2024 г. – 2,2 ­трлн, 1,4% ВВП, в 2025 г. – 1,3 трлн, 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.