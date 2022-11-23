Депутаты одобрили перераспределение 2 трлн рублей в проекте бюджета на 2023 год

Депутаты одобрили перераспределение 2 трлн рублей в проекте бюджета на 2023 годЗаконопроект прошел второе чтение в Госдуме
Госдума на пленарном заседании во вторник, 22 ноября, одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 гг. За проголосовали 328 депутатов, против – 78. Всего к документу поступило 750 поправок, из них 605 рекомендованы к принятию, сообщил на заседании председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Общий объем перераспределенных средств, по его словам, составил около 2 трлн руб. Первое чтение документа прошло 26 октября, третье должно состояться 24 ноября.
Основные параметры бюджета остались прежними. Расходы на 2023 г. запланированы в объеме 29 трлн руб., на 2024 г. – 29,4 трлн, на 2025 г. – 29,2 трлн. Доходы в 2023 г. должны составить 26,1 трлн руб., в 2024 г. – 27,2 трлн, в 2025 г. – около 28 трлн. Таким образом, бюджет будет оставаться дефицитным на протяжении всей трехлетки: в 2023 г. – 2,9 трлн руб., 2% ВВП, в 2024 г. – 2,2 трлн, 1,4% ВВП, в 2025 г. – 1,3 трлн, 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.