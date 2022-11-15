Кабмин предложил перераспределить 1,9 трлн в бюджете на 2023–2025 годы

Кабмин предложил перераспределить 1,9 трлн в бюджете на 2023–2025 годыВсего в правительстве подготовили более 500 поправок
Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник начал рассматривать поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на следующие три года. Большую часть из них подготовило правительство – в общей сложности 577. 520 из них предусматривают перераспределение 1,9 трлн руб.: 750 млрд – в 2023 г., 650 млрд – в 2024 г., 500 млрд – в 2025 г., следует из поправок кабмина (есть у «Ведомостей»). Остальные изменения – текстовые и носят по большей части технический характер.
Всего к проекту бюджета было предложено 743 поправки, включая депутатские, сообщил на заседании председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. Комиссия по закрытым статьям бюджета, по его словам, поправки ко второму чтению поддержала.
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