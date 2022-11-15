Кабмин предложил перераспределить 1,9 трлн в бюджете на 2023–2025 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник начал рассматривать поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на следующие три года. Большую часть из них подготовило правительство – в общей сложности 577. 520 из них предусматривают перераспределение 1,9 трлн руб.: 750 млрд – в 2023 г., 650 млрд – в 2024 г., 500 млрд – в 2025 г., следует из поправок кабмина (есть у «Ведомостей»). Остальные изменения – текстовые и носят по большей части технический характер.