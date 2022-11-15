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Кабмин предложил перераспределить 1,9 трлн в бюджете на 2023–2025 годы

Всего в правительстве подготовили более 500 поправок
Любовь Романова Дмитрий Гринкевич
В думском комитете по бюджету, которым руководит Андрей Макаров, уже начали рассматривать поправки ко второму чтению главного финансового закона страны, составленные под руководством Антона Силуанова и Михаила Мишустина (на фото слева направо) / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник начал рассматривать поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на следующие три года. Большую часть из них подготовило правительство – в общей сложности 577. 520 из них предусматривают перераспределение 1,9 трлн руб.: 750 млрд – в 2023 г., 650 млрд – в 2024 г., 500 млрд – в 2025 г., следует из поправок кабмина (есть у «Ведомостей»). Остальные изменения – текстовые и носят по большей части технический характер.

Всего к проекту бюджета было предложено 743 поправки, включая депутатские, сообщил на заседании председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. Комиссия по закрытым статьям бюджета, по его словам, поправки ко второму чтению поддержала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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