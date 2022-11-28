Минфин предложил покупать жилье по программам льготной ипотеки у ПИФов
В связи с санкциями и частичной мобилизацией Минфин предложил снизить целевой показатель взявших кредиты по программе льготной ипотеки в 2020-2022 гг. с 960 000 до 933 000 человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект ведомства. При этом Минфин предлагает расширить программу за счет покупки жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ).
Минфин предлагает расширить все льготные программы ипотечного кредитования, в том числе «ИТ-ипотеку». В ведомстве полагают, что этот шаг позволит нарастить объемы ввода жилья благодаря расширению состава его застройщиков и продавцов, которые участвуют в этих программах.
Несмотря на сокращение целевого показателя программы, общая сумма льготных кредитов остается без изменений — 3,6 трлн руб., что означает рост «среднего чека» про таким займам, пишет газета. По данным ДОМ.РФ на 10 ноября, было выдано 898,4 тыс. кредитов на 2,97 трлн руб., в том числе с начала 2022 г. — 212,7 тыс. кредитов на 900,6 млрд руб. Вопрос продления программы льготной ипотеки до сих пор останется неизвестным. Ранее Минстрой выступал за ее продление, а Минфин, в свою очередь, за ее окончание 31 декабря.
При обычной покупке жилья нужно вносить полную стоимость квартиры, а «вход» же в паи ЗПИФа стоит значительно меньше, сказал региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев. «Инвестор приобретает долю в праве собственности на имущество, составляющее проект, а после реализации квартир прибыль распределяется между инвесторами»,— заявил он.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса