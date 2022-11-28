Минфин предложил покупать жилье по программам льготной ипотеки у ПИФов

Несмотря на сокращение целевого показателя программы, общая сумма льготных кредитов остается без изменений — 3,6 трлн руб., что означает рост «среднего чека» про таким займам, пишет газета. По данным ДОМ.РФ на 10 ноября, было выдано 898,4 тыс. кредитов на 2,97 трлн руб., в том числе с начала 2022 г. — 212,7 тыс. кредитов на 900,6 млрд руб. Вопрос продления программы льготной ипотеки до сих пор останется неизвестным. Ранее Минстрой выступал за ее продление, а Минфин, в свою очередь, за ее окончание 31 декабря.