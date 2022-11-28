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Финансы

Минфин предложил покупать жилье по программам льготной ипотеки у ПИФов

Ведомости

В связи с санкциями и частичной мобилизацией Минфин предложил снизить целевой показатель взявших кредиты по программе льготной ипотеки в 2020-2022 гг. с 960 000 до 933 000 человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект ведомства. При этом Минфин предлагает расширить программу за счет покупки жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ).

Минфин предлагает расширить все льготные программы ипотечного кредитования, в том числе «ИТ-ипотеку». В ведомстве полагают, что этот шаг позволит нарастить объемы ввода жилья благодаря расширению состава его застройщиков и продавцов, которые участвуют в этих программах.

Несмотря на сокращение целевого показателя программы, общая сумма льготных кредитов остается без изменений — 3,6 трлн руб., что означает рост «среднего чека» про таким займам, пишет газета. По данным ДОМ.РФ на 10 ноября, было выдано 898,4 тыс. кредитов на 2,97 трлн руб., в том числе с начала 2022 г. — 212,7 тыс. кредитов на 900,6 млрд руб. Вопрос продления программы льготной ипотеки до сих пор останется неизвестным. Ранее Минстрой выступал за ее продление, а Минфин, в свою очередь, за ее окончание 31 декабря.

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При обычной покупке жилья нужно вносить полную стоимость квартиры, а «вход» же в паи ЗПИФа стоит значительно меньше, сказал региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев. «Инвестор приобретает долю в праве собственности на имущество, составляющее проект, а после реализации квартир прибыль распределяется между инвесторами»,— заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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