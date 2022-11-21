Газета
Финансы / Недвижимость Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Банки готовы рефинансировать льготную ипотеку с высокой ставкой

Но если расходы на 2000 заемщиков покроет государство
Михаил Кузнецов
Государство запустило льготную ипотеку для тех граждан, которые не могут себе позволить взять ее на рыночных условиях / Максим Стулов / Ведомости

В Госдуме подсчитали, что около 2000 заемщиков взяли кредит весной по самой высокой ставке – 12%, рассказал «Ведомостям» председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, банки в индивидуальном порядке решают, как рефинансировать эти кредиты по актуальной ставке.

Ставка в 12% по ипотеке с господдержкой на новостройки действовала один месяц: стоимость льготной программы выросла в конце марта с 5%, после того как ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%. Затем правительство опустило ставку по льготной ипотеке до 9% – она действовала два месяца. С конца июня стоимость кредитов вернули к 7% – уровню пандемийного 2020 года. По данным Дом.РФ на 11 ноября, средняя ставка по льготной госпрограмме в топ-20 ипотечных банков составляет 6,6%. По программам семейной, сельской и дальневосточной ипотеки ставки оставались на прежнем уровне – 6, 3 и 2% соответственно.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных