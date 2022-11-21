Банки готовы рефинансировать льготную ипотеку с высокой ставкой

Ставка в 12% по ипотеке с господдержкой на новостройки действовала один месяц: стоимость льготной программы выросла в конце марта с 5%, после того как ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%. Затем правительство опустило ставку по льготной ипотеке до 9% – она действовала два месяца. С конца июня стоимость кредитов вернули к 7% – уровню пандемийного 2020 года. По данным Дом.РФ на 11 ноября, средняя ставка по льготной госпрограмме в топ-20 ипотечных банков составляет 6,6%. По программам семейной, сельской и дальневосточной ипотеки ставки оставались на прежнем уровне – 6, 3 и 2% соответственно.