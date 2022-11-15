ЦБ решил ограничить выдачу ипотеки с околонулевой ставкой с 2023 года

«Дешевые» кредиты от застройщиков быстро стали популярны: по результатам опроса ЦБ пяти крупнейших ипотечных банков, в июне уже больше половины всей ипотеки на первичном рынке было именно «от застройщика», писал регулятор в докладе на эту тему. В итоге средневзвешенная ставка на кредиты на квартиры в новостройках снизилась до 3,7% в августе с 5,9% в январе 2022 г. Банки выдают дешевые займы по экстремально низким ставкам (вплоть до 0,01%, тогда как по льготной программе, предусматривающей субсидию из бюджета, она составляет 7%). Столь низкий процент достигается за счет завышения стоимости квартиры для покупателя и выплаты застройщиком банку этой разницы в составе комиссии для компенсации его выпадающих доходов, в дополнение к использованию субсидируемой ставки от государства, пояснял ЦБ в докладе.