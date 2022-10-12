ЦБ хочет оградить граждан от «ипотеки от застройщика»

Для заемщика дешевая «ипотека от застройщика» выгодна, если он не спешит погашать ее досрочно, а рыночные цены на недвижимость растут. Если же он решит выплатить кредит в первые три года, то расходы будут значительно больше трат по льготной ипотеке – из-за того, что тело кредита оказывается завышенным в связи с раздутой стоимостью квартиры. Банк в такой ситуации получит дополнительную выгоду от признания в доходах комиссии от застройщика. Самих девелоперов ЦБ называет бенефициарами схемы – ведь расходы по компенсации банку недополученного дохода от снижения ставки включаются в цену недвижимости. Это в целом позволяет сохранить маржинальность на прежнем уровне.