ЦБ решил проблему выдачи ипотеки по околонулевым ставкам

Но у такой ипотеки есть ряд рисков не только для заемщика, но и для экономики страны в целом, говорили эксперты. Если случится дефолт, банк не сможет после реализации заложенного имущества по реальной рыночной стоимости закрыть остаток долга и покрыть издержки, говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Карина Анненкова. Риски заемщика практически аналогичные, отмечает она: клиенту не хватит реализованной стоимости, чтобы расплатиться с банком, так как продавать квартиру он будет по рыночной цене, а не по той, по которой он купил квартиру у застройщика.