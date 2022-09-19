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Как ЦБ может спасти рынок от ипотеки с околонулевыми ставками

Он установит минимальную ставку или повысит коэффициент риска, считают эксперты
Наталья Заруцкая Софья Шелудченко
На фоне условий по программам классической ипотеки программы от застройщика смотрятся довольно выигрышно для заемщика / Максим Стулов / Ведомости

Банк России планирует применять меры в отношении ипотеки от застройщика, по которой предлагаются «маркетинговые» ставки в 1% и ниже, так как такие условия во многом вводят в заблуждение заемщиков. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 16 сентября на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. В ЦБ не уточнили, какие меры они собираются применять.

«Сейчас многие видят, что есть действительно очень низкие ставки, даже близкие к 0% – так называемая ипотека от застройщиков. Но хотела бы предостеречь, что это чисто маркетинговый ход. Это очень часто связано с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. И потом уже за счет этой завышенной стоимости застройщик делится какой-то единоразовой компенсацией с банком», – объяснила позицию регулятора Набиуллина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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