Как ЦБ может спасти рынок от ипотеки с околонулевыми ставками

«Сейчас многие видят, что есть действительно очень низкие ставки, даже близкие к 0% – так называемая ипотека от застройщиков. Но хотела бы предостеречь, что это чисто маркетинговый ход. Это очень часто связано с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. И потом уже за счет этой завышенной стоимости застройщик делится какой-то единоразовой компенсацией с банком», – объяснила позицию регулятора Набиуллина.