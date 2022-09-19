Как ЦБ может спасти рынок от ипотеки с околонулевыми ставками

Как ЦБ может спасти рынок от ипотеки с околонулевыми ставкамиОн установит минимальную ставку или повысит коэффициент риска, считают эксперты
Банк России планирует применять меры в отношении ипотеки от застройщика, по которой предлагаются «маркетинговые» ставки в 1% и ниже, так как такие условия во многом вводят в заблуждение заемщиков. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 16 сентября на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. В ЦБ не уточнили, какие меры они собираются применять.
«Сейчас многие видят, что есть действительно очень низкие ставки, даже близкие к 0% – так называемая ипотека от застройщиков. Но хотела бы предостеречь, что это чисто маркетинговый ход. Это очень часто связано с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. И потом уже за счет этой завышенной стоимости застройщик делится какой-то единоразовой компенсацией с банком», – объяснила позицию регулятора Набиуллина.