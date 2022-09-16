Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%Это снижение стало шестым подряд с апреля
Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 пункта до 7,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. С 8 апреля ставка начала снижаться.
Понижение ставки в своем релизе ЦБ объясняет тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.
Большинство (10 из 13) опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б. п.), с 8 до 7,5% годовых. Впрочем, почти все из них допускали, что ЦБ может пойти и на более консервативный шаг. Два эксперта высказались за 100 б. п., один – за 25.
Быстрое замедление инфляции и необходимость поддержки экономики в сложных условиях выступают в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики, объясняли свои прогнозы большая часть опрошенных.
Согласно данным Росстата, с 6 по 12 сентября дефляция в России поставила 0,03% после 0,13% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении замедлилась за неделю с 6 по 12 сентября до 14,06% с 14,08% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития.
По данным ЦБ, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%. С учетом складывающихся тенденций в динамике потребительских цен Банк России прогнозирует, что к концу 2022 г. годовая инфляция снизится до 11–13%. Снижение годовой инфляции продолжится в том числе под влиянием эффекта базы, несмотря на ожидаемое дальнейшее увеличение текущих темпов прироста цен. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г.
Последние макроэкономические данные укрепили уверенность в том, что ЦБ снизит ключевую ставку до 7% на ближайшем заседании, отметил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Судя по недельным данным, дефляция продолжает опережать сезонные нормы, говорил эксперт. Еще один эксперт, который ожидал понижения на 100 б. п., объяснил свой прогноз аналогичными доводами.
Темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся, что связано с исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению, отметил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, ускорение роста денежной массы на фоне оживления кредитной активности в сочетании с усилением бюджетного импульса – один из основных проинфляционных рисков.
Хотя годовая инфляция продолжает замедляться, действие ряда дезинфляционных факторов, таких как укрепление рубля и падение потребительского спроса, постепенно сходит на нет, отметил профессор РЭШ Валерий Черноокий. Учитывая возросшие в последнее время проинфляционные риски, Банк России будет понижать ставку более осторожно и медленно, считает эксперт.
Решение Банка России зависит не столько от динамики инфляции, сколько от информации о бюджете будущего года и бюджетном правиле, говорил директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
Текущие ставки уже являются достаточно комфортными, подтверждением чему может служить активность эмитентов на рынке облигаций, отметил аналитик «МКБ инвестиций» Азрет Гулиев.
Но дальнейшее снижение ключевой ставки поможет оживить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Немедленной реакции рубля на такое решение ЦБ он не ожидает. После введения контроля за потоками капитала и санкционных ограничений на Западе влияние ключевой ставки на курс существенно снизилось, оно стало более длинным и опосредованным, пояснил эксперт.
На момент закрытия Мосбиржы 15 сентября доллар, евро и юань потеряли в стоимости: доллар потерял 0,14% и стоил 59,8 руб., евро потерял 0,3% до 59,78 руб., а юань – 0,2% до 8,57 руб. В ожидании решения по ключевой ставке 16 сентября в 13:00 мск доллар стоил 60,0425 руб (+0,24% с открытия), евро – 59,8175 руб. (+0,04%), а юань – 8,54 руб. (-0,03%).
Розничный рынок начал расти после поэтапного снижения ключевой ставки в апреле - мае этого года, продления госпрограмм по наиболее популярным продуктам – ипотеке и автокредитованию, а также благодаря улучшению условий по кредитам со стороны крупнейших банков, сказал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ Евгений Дячкин.
В августе российские банки выдали розничных кредитов на 1,1 трлн руб., что на 28% больше выдач в июле, подсчитали аналитики Frank RG. Больше 1 трлн руб. в 2022 г. банки смогли выдать лишь в феврале – тогда объем выданных кредитов составил 1,095 трлн руб. Самый большой вклад в выдачи принесли кредиты наличными: в августе 2022 г. банки выдали россиянам 539 млрд руб. таких кредитов – на четверть больше, чем в июле, а средний чек кредита составил 249 000 руб. Наибольшие темпы восстановления продемонстрировала ипотека (+34%), объемы выдачи которой составили 460,6 млрд руб.
Сейчас ставки по вкладам в банках сильно ниже ключевой: по итогам первой декады сентября средняя максимальная ставка в топ-10 банках составила 6,84%, следует из последних данных ЦБ.