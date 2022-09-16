Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

По данным ЦБ, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%. С учетом складывающихся тенденций в динамике потребительских цен Банк России прогнозирует, что к концу 2022 г. годовая инфляция снизится до 11–13%. Снижение годовой инфляции продолжится в том числе под влиянием эффекта базы, несмотря на ожидаемое дальнейшее увеличение текущих темпов прироста цен. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г.