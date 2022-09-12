Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ опустит ключевую ставку с 8 до 7,5%Тренд на ее понижение сохранится до конца года
Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября продолжит цикл понижения ключевой ставки, но будет действовать более осторожно, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Большинство – 10 из 13 – ожидают ее снижения на 50 базисных пунктов (б. п.), с 8 до 7,5% годовых. Впрочем, почти все из них допускают, что ЦБ может пойти и на более консервативный шаг. Два эксперта, которые не ждут снижения на 50 б. п., высказались за 100 б. п., один – за 25.
Быстрое замедление инфляции и необходимость поддержки экономики в сложных условиях выступают в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики, объясняет свои прогнозы большая часть опрошенных.
По итогам последнего заседания, которое состоялось 22 июля, ЦБ неожиданно для рынка понизил ключевую ставку сразу на 150 б. п. до 8% – в большей части проведенных до этого опросов эксперты ожидали более консервативного решения регулятора. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, а снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне, отмечалось в пресс-релизе (фактически все лето в России фиксировалась дефляция. – «Ведомости»). Но внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность, добавлял тогда регулятор. Опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозировали тогда снижение ставки максимум до 8,5%, большинство склонялось к 9%.
Июльское снижение стало пятым по счету после резкого повышения ставки в конце февраля с 9,5% до рекордных 20% на фоне спецоперации на Украине и введения западных санкций. Весной ЦБ понижал ставку трижды, каждый раз на 3 процентных пункта – до 17, 14 и 11%, а в июне вернул на уровень 9,5%. Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, указывал регулятор в июльском релизе.
Согласно данным Росстата, годовая инфляция в августе замедлилась до 14,3% с 15,1% в июле, с 30 августа по 5 сентября дефляция в России составила 0,13% после 0,16% с 23 по 29 августа, 0,15% с 16 по 22 августа, 0,13% с 9 по 15 августа, 0,08% со 2 по 8 августа. Инфляция в годовом выражении замедлилась на 5 сентября до 14,08% с 14,31% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития. По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе увеличились до 12% с 10,8% в июле, но остались ниже, чем в июне (12,4%).
Тренд на снижение сохраняется
Последние макроэкономические данные укрепили уверенность в том, что ЦБ снизит ключевую ставку до 7% на ближайшем заседании, отметил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Судя по недельным данным, дефляция продолжает опережать сезонные нормы, отметил эксперт. Еще один эксперт, который ожидает понижения на 100 б. п., объясняет свой прогноз аналогичными доводами.
Аналитики, которые допускают более консервативные решения, приводят следующие аргументы. Замедление годовых темпов инфляции позволяет ЦБ продолжить смягчение процентной политики, но разворот вверх инфляционных ожиданий населения и более сдержанный оптимизм по поводу цен для корпоративного сегмента в августе вынудит ЦБ сократить шаг снижения, предположил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко. По его прогнозам, ЦБ снизит ставку на 50 б. п. и заметно ослабит сигнал – а возможно, и вовсе его уберет – на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.
Профессор РЭШ Валерий Черноокий ожидает снижения ставки на 25 б. п. до 7,75%. Хотя годовая инфляция продолжает замедляться, действие ряда дезинфляционных факторов, таких как укрепление рубля и падение потребительского спроса, постепенно сходит на нет, отметил он. Учитывая возросшие в последнее время проинфляционные риски, Банк России будет понижать ставку более осторожно и медленно, считает эксперт.
На существенное снижение ставки регулятор может и не пойти, допускает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин.
Темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся, что связано с исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению, отметил он. По его словам, ускорение роста денежной массы на фоне оживления кредитной активности в сочетании с усилением бюджетного импульса – один из основных проинфляционных рисков.
Решение Банка России зависит не столько от динамики инфляции, сколько от информации о бюджете будущего года и бюджетном правиле, добавил директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
Учитывая, что Минфин заявил о росте расходов в 2023 г. в реальном выражении, сильно снижать ставку (более чем на 25–50 б. п.) на сентябрьском заседании регулятор вряд ли захочет, полагает он.
Эффект для экономики
Текущие ставки уже являются достаточно комфортными, подтверждением чему может служить активность эмитентов на рынке облигаций, отметил аналитик «МКБ инвестиций» Азрет Гулиев. Снижение ключевой ставки поможет оживить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Немедленной реакции рубля на такое решение ЦБ он не ожидает. После введения контроля за потоками капитала и санкционных ограничений на Западе влияние ключевой ставки на курс существенно снизилось, оно стало более длинным и опосредованным, пояснил эксперт.
Очередное снижение ключевой ставки, безусловно, вызовет корректировки в условиях по кредитам и депозитам – быстрее всего отреагируют ставки по накопительным счетам, слабее будет реакция по долгосрочным депозитам, считают в Россельхозбанке. Заметно могут снизиться проценты по кредитным картам и коротким потребительским кредитам, добавили там. Если снижение составит 50 б. п., то реакция банковского сектора будет скорее нейтральной, снижение ставок по классическим банковским продуктам может составить 20–30 б. п., полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
В условиях сохранения мер контроля за движением капитала реакция рубля на снижение ключевой ставки также вряд ли будет заметной, согласился он. Если ЦБ снизит ставку на 50 б. п., то в моменте курс вряд ли сильно изменится, согласен Карпунин.
Что будет со ставкой дальше
Банк России оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, полагает Васильев. В базовом сценарии он ожидает, что к концу года она может снизиться до 6,5% по мере замедления инфляции. В рисковом сценарии, в случае нового витка инфляции осенью из-за дефицита импортных товаров и комплектующих, ЦБ может приостановить цикл смягчения монетарной политики, добавил эксперт. На заседании в октябре ЦБ еще раз понизит ставку на 50 б. п., прогнозирует Гулиев. Еще сохраняется значительное пространство для смягчения политики ЦБ, согласился Рапохин. К концу года ключевая ставка опустится до 6,5%, ожидает он.
Участники прогноза
В консенсус-прогноз «Ведомостей» включены оценки 13 организаций: SberCIB Investment Research, Газпромбанка, «БКС мир инвестиций», Россельхозбанка, ПСБ, Совкомбанка, «Тинькофф инвестиций», «Юникредит банка», ИК «Регион», банка «Зенит», «МКБ инвестиций», ИК «Велес капитал», РЭШ.
Тренд на снижение ключевой ставки сохранится, к концу года она будет в диапазоне 7–7,25%, считает Вайсберг. Вероятность повышения ставки в текущем году, по его мнению, крайне мала – менее 5%. Рост ставки в этом году возможен при неблагоприятном развитии событий в мировой экономике, полагает Черноокий. Нынешний цикл ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах может вызвать более глубокий, чем ожидается, экономический спад и снижение цен на сырье, что, в свою очередь, приведет к ослаблению рубля и придаст новый импульс инфляции в России, пояснил он.
Потенциал для дальнейшего снижения ставки почти исчерпан, не согласился аналитик «Юникредит банка» Ариэл Черный. На конец года он ожидает ее на уровне 7,5%. Скорее всего, к нему ЦБ придет за один шаг на ближайшем заседании, отметил эксперт.
Повышение ключевой ставки возможно в том случае, если инфляция начнет устойчиво расти, но пока для этого предпосылок немного, говорит Евстифеев. Одним из главных факторов в пользу повышения ставки может быть разворот инфляции, согласен Кравченко.
Основным инфляционным риском до недавнего времени выступало сокращение предложения импортных товаров, однако на текущий момент по ряду косвенных признаков можно судить о постепенной стабилизации импортных потоков, отметил он.
В этом году повышение ставки выглядит маловероятным, согласен Карпунин. ЦБ будет отталкиваться от проинфляционных рисков, а они вряд ли способны обеспечить условия для столь оперативного ужесточения денежно-кредитной политики, пояснил эксперт. При условии сокращения ставки на 50 б. п. в сентябре Кравченко допускает возможность еще одного снижения в этом году, но с минимальным шагом. Таким образом, на конец 2022 г. ставка составит 7,25–7,5%, ожидает аналитик.
Размер ключевой ставки в конце текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики зависит как от скорости адаптации экономики к изменившимся условиям, так и от бюджетного импульса, особенно в части социальных расходов, указал Евстифеев. По прогнозу банка «Зенит», на конец текущего года она опустится до 6,5–7%. К концу года ключевая ставка будет на уровне 7%, а в I квартале 2023 г. ЦБ доведет ее до 6,5%, после чего возьмет паузу, прогнозирует главный аналитик ПСБ Денис Попов.
До конца года ставка может опуститься до 7–7,5%, при этом в 2023 г. снижение ставки маловероятно, считает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров. Более того, по его мнению, есть предпосылки для ее повышения. Банк России может ужесточить денежно-кредитную политику, немного повысив ставку, в том числе на фоне высоких рисков стагфляции во многих экономиках мира, поэтому полагаем, что в 2023 г. ставка будет в среднем на уровне около 8%, заключил эксперт.