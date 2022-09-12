Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ опустит ключевую ставку с 8 до 7,5%

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в августе замедлилась до 14,3% с 15,1% в июле, с 30 августа по 5 сентября дефляция в России составила 0,13% после 0,16% с 23 по 29 августа, 0,15% с 16 по 22 августа, 0,13% с 9 по 15 августа, 0,08% со 2 по 8 августа. Инфляция в годовом выражении замедлилась на 5 сентября до 14,08% с 14,31% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития. По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе увеличились до 12% с 10,8% в июле, но остались ниже, чем в июне (12,4%).