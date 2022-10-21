Долговая нагрузка россиян снизилась впервые за семь лет

Общее число банковских заемщиков за первые шесть месяцев сократилось с 42,4 до 42,1 млн человек из-за ужесточения стандартов кредитования и снижения спроса на кредиты, говорится в обзоре. Это произошло из-за того, что после начала спецоперации ЦБ в конце февраля резко поднял ключевую ставку с 9,5 до 20% – на таком уровне она держалась до середины апреля, после чего снизилась до 17%, до 15% — в мае и до 9,5% к концу июня. С 16 сентября она составляет 7,5% годовых.