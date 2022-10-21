Долговая нагрузка россиян снизилась впервые за семь лет

Долговая нагрузка россиян снизилась впервые за семь летНо количество заемщиков с двумя кредитами продолжает расти
После нескольких лет роста долговая нагрузка российских заемщиков снизилась во II квартале впервые за семь лет и составила 11,4% против 11,6% в начале года. Показатель отражает, сколько своих доходов гражданин направляет на выплату кредитов. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ на основе данных крупнейших бюро кредитных историй (БКИ).
Самый большой вклад в показатель долговой нагрузки традиционно вносят необеспеченные кредиты, их доля уменьшилась больше всех: до 5,7% с 6% на начало года. Сегмент автокредитов потерял 0,1 п. п., составив 0,7%. Долговая нагрузка по ипотеке осталась на том же уровне – 2,4%. Единственный сегмент, который показал рост, – это кредитные карты, нагрузка по ним увеличилась на 0,1 п. п. до 2,7%.
Общее число банковских заемщиков за первые шесть месяцев сократилось с 42,4 до 42,1 млн человек из-за ужесточения стандартов кредитования и снижения спроса на кредиты, говорится в обзоре. Это произошло из-за того, что после начала спецоперации ЦБ в конце февраля резко поднял ключевую ставку с 9,5 до 20% – на таком уровне она держалась до середины апреля, после чего снизилась до 17%, до 15% — в мае и до 9,5% к концу июня. С 16 сентября она составляет 7,5% годовых.
Но в кредитных картах число заемщиков выросло с 8,3 до 8,7 млн человек. По остальным видам кредитов ЦБ разбивку не дает.
Доля заемщиков с одним кредитом уменьшилась в первом полугодии на 0,6 п. п. до 62,4%, с тремя – на 0,1 п. п. до 7,6%. Заемщиков с двумя кредитами стало больше на 0,7 п. п. до 30,1%. Регулятор обращает внимание, что задолженность граждан, имеющих только заем наличными, снижается второй квартал подряд. Также падает доля высокорискованных заемщиков с тремя и более кредитами. Наибольший средний размер долга – 1 млн руб., у граждан в возрасте от 33 до 38 лет.
Общий долг граждан перед банками за II квартал по всем типам кредитов уменьшился на 400 млрд руб. до 26,4 трлн руб. по сравнению с I кварталом из-за увеличения стоимости кредитования во II квартале, объясняет регулятор. Объем выданных новых кредитов в первом полугодии уменьшился на 48,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,08 трлн руб., говорят данные Национального бюро кредитных историй.
Размер новых ипотечных кредитов динамично растет на фоне роста цен на жилье и завышенной стоимости квадратного метра по льготным программам от застройщиков, говорится в обзоре. Средняя величина задолженности одного заемщика по ипотеке выросла во II квартале 2022 г. на 35% год к году, до 3,3 млн руб. Среднее количество действующих кредитов у всех ипотечных заемщиков составило 1,77 шт., а средний долг вырос на 11% до 1,61 млн руб. В первом полугодии увеличилась доля заемщиков с просрочкой свыше 90 дней (0,75%, или 70 000 человек). Но ЦБ считает, что это достаточно низкий уровень.
Заемщики необеспеченных потребкредитов во II квартале на момент обращения в банк уже имели в среднем по 1,55 действующих кредита (1,48 год назад). Средний размер задолженности достиг 730 000 руб. с учетом обязательств по прочим кредитам, что соответствует значению IV квартала 2021 г. Количество заемщиков, имеющих просрочку свыше 90 дней по кредитам наличными, в первом полугодии оставалось стабильным – 3,76 млн человек. Это обусловлено возможностью заемщиков воспользоваться кредитными каникулами в силу закона либо по банковским программам реструктуризации, объяснили в ЦБ.