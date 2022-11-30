Турция резко сократила закупки российских энергоресурсов в октябре

В конце октября замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев заявил, что товарооборот между Россией и Турцией с января по сентябрь 2022 г. увеличился почти вдвое относительно того же периода 2021 г. — до $47 млрд. В ведомстве спрогнозировали товарооборот между странами по итогам года на уровне $60 млрд.