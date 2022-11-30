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Экономика

Турция резко сократила закупки российских энергоресурсов в октябре

Ведомости

В октябре 2022 г. импорт российского минерального топлива (уголь, нефть, газ) в Турцию составил $3,71 млрд. Показатель сократился на четверть относительно сентября, когда он был на уровне $5 млрд, отмечает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики (Turkstat).

При этом в годовом выражении Турция увеличила закупки российских энергоресурсов в 2,9 раза. В октябре прошлого года этот показатель составлял $1,28 млрд.

Институт статистики не уточняет, сколько по отдельности приходится на импорт нефти, угля или газа из России. РБК отмечает, что «конфиденциальный» импорт из России в октябре снизился с $3,8 млрд до $2,35 млрд. Эта цифра в том числе включает поставки сырой нефти и трубопроводного газа из России.

Общий объем импорта из России в Турцию в октябре составил почти $5 млрд. А за десять месяцев 2022 г. в страну было ввезено российских товаров на сумму около $50 млрд, следует из статистики.

В конце октября замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев заявил, что товарооборот между Россией и Турцией с января по сентябрь 2022 г. увеличился почти вдвое относительно того же периода 2021 г. — до $47 млрд. В ведомстве спрогнозировали товарооборот между странами по итогам года на уровне $60 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных