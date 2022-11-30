Турция резко сократила закупки российских энергоресурсов в октябре
При этом в годовом выражении Турция увеличила закупки российских энергоресурсов в 2,9 раза. В октябре прошлого года этот показатель составлял $1,28 млрд.
Институт статистики не уточняет, сколько по отдельности приходится на импорт нефти, угля или газа из России. РБК отмечает, что «конфиденциальный» импорт из России в октябре снизился с $3,8 млрд до $2,35 млрд. Эта цифра в том числе включает поставки сырой нефти и трубопроводного газа из России.
Общий объем импорта из России в Турцию в октябре составил почти $5 млрд. А за десять месяцев 2022 г. в страну было ввезено российских товаров на сумму около $50 млрд, следует из статистики.
В конце октября замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев заявил, что товарооборот между Россией и Турцией с января по сентябрь 2022 г. увеличился почти вдвое относительно того же периода 2021 г. — до $47 млрд. В ведомстве спрогнозировали товарооборот между странами по итогам года на уровне $60 млрд.
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