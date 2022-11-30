Инфляция в еврозоне замедлилась до 10% в ноябре

8 сентября Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставку на 0,75 процентного пункта. Такой шаг регулятор в истории предпринимал лишь однажды – в январе 1999 г. в рамках трехнедельной технической корректировки для сглаживания эффекта от введения евро. На заседании 27 октября регулятор вновь поднял ставку на такую же величину. Евростат также ранее сообщил, что экономика стран еврозоны в III квартале по сравнению со вторым выросла на 0,2%. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 2,1%.