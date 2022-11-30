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Инфляция в еврозоне замедлилась до 10% в ноябре

Ведомости

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны замедлилась до 10% в ноябре после рекордных 10,6% в октябре, следует из предварительных данных Евростата.

Наибольшие темпы годовой инфляции зафиксированы в Латвии (21,7%), Эстонии и Литве (21,4%) и Венгрии (21,9%), наименьшие – в Испании (6,6%), Франции (7,1%) и на Мальте (7,2%).

В еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

8 сентября Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставку на 0,75 процентного пункта. Такой шаг регулятор в истории предпринимал лишь однажды – в январе 1999 г. в рамках трехнедельной технической корректировки для сглаживания эффекта от введения евро. На заседании 27 октября регулятор вновь поднял ставку на такую же величину. Евростат также ранее сообщил, что экономика стран еврозоны в III квартале по сравнению со вторым выросла на 0,2%. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 2,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных