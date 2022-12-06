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Экономика

«Дочка» «Росатома» заключила контракт на поставку урана для бразильской АЭС

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«Дочка» «Техснабэкспорта» (входит в «Росатом») Internexco GmbH будет поставлять обогащенный уран для бразильской АЭС «Ангра» в 2023-2027 гг., сообщили в пресс-службе «Росатома». Контракт был заключен с бразильской государственной компанией Industrias Nucleares do Brasil.

«Контракт стал результатом открытого международного тендера. Это первый в истории госкорпорации долгосрочный контракт с Бразилией на поставку обогащенной урановой продукции, открывающий выход на крупнейший рынок урановой продукции в Латиноамериканском регионе», — сказано в сообщении.

Уточняется, что потребности единственной в Бразилии АЭС «Ангра» будут обеспечены на 100% благодаря Internexco. «Ангра» состоит из двух энергоблоков мощностью 640 и 1350 мегаватт соответственно.

«Росатом» с объемом добычи порядка 7100 т урана в год (около 15% мирового производства) занимает второе место по этому показателю после казахстанского «Казатомпрома», следует из данных аналитической компании Ux Consulting. Компания добывает уран в Курганской области, Забайкальском крае и Бурятии, а также в Казахстане через дочернюю компанию Uranium One (U1). При этом «Росатом» занимает первое место (36% рынка) в мире по обогащению урана и третье место (17%) по поставкам топлива для АЭС, уступая только американской Westinghouse и французской Framatome.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных