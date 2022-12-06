«Дочка» «Росатома» заключила контракт на поставку урана для бразильской АЭС
«Контракт стал результатом открытого международного тендера. Это первый в истории госкорпорации долгосрочный контракт с Бразилией на поставку обогащенной урановой продукции, открывающий выход на крупнейший рынок урановой продукции в Латиноамериканском регионе», — сказано в сообщении.
Уточняется, что потребности единственной в Бразилии АЭС «Ангра» будут обеспечены на 100% благодаря Internexco. «Ангра» состоит из двух энергоблоков мощностью 640 и 1350 мегаватт соответственно.
«Росатом» с объемом добычи порядка 7100 т урана в год (около 15% мирового производства) занимает второе место по этому показателю после казахстанского «Казатомпрома», следует из данных аналитической компании Ux Consulting. Компания добывает уран в Курганской области, Забайкальском крае и Бурятии, а также в Казахстане через дочернюю компанию Uranium One (U1). При этом «Росатом» занимает первое место (36% рынка) в мире по обогащению урана и третье место (17%) по поставкам топлива для АЭС, уступая только американской Westinghouse и французской Framatome.
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