В ЕК оценили уровень заполненности газохранилищ ЕС в более 90%
Газохранилища Евросоюза заполнены на более чем 90%, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
«Наши хранилища заполнены более чем на 90%, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой», — отметила она (цитата по ТАСС).
По словам фон дер Ляйен, следующая зима в Европе станет более сложной, чем нынешняя, ЕС может не хватить 30 млрд куб. м газа. При этом она призвала членов блока передать ЕК полномочия для осуществления совместных закупок газа.
В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад не смог верно оценить последствия кризиса на Украине, поэтому теперь некоторые страны переживают из-за надвигающейся зимы на фоне энергетического кризиса.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
Страны ЕС также договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря, ограничение вступило в силу 5 декабря. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.