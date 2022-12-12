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Экономика

В ЕК оценили уровень заполненности газохранилищ ЕС в более 90%

Ведомости

Газохранилища Евросоюза заполнены на более чем 90%, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Наши хранилища заполнены более чем на 90%, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой», — отметила она (цитата по ТАСС).

По словам фон дер Ляйен, следующая зима в Европе станет более сложной, чем нынешняя, ЕС может не хватить 30 млрд куб. м газа. При этом она призвала членов блока передать ЕК полномочия для осуществления совместных закупок газа.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад не смог верно оценить последствия кризиса на Украине, поэтому теперь некоторые страны переживают из-за надвигающейся зимы на фоне энергетического кризиса.

Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

Страны ЕС также договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря, ограничение вступило в силу 5 декабря. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных