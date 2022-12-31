Запрет на экспорт риса из России продлили до 30 июня
Правительство России продлило запрет на экспорт риса и рисовой крупы до 30 июня 2023 г., соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Установить с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно временный запрет на вывоз риса...и крупы рисовой...из Российской Федерации», – говорится в документе.
Данный запрет не затрагивает продукцию, экспортируемую в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию, а также вывозимую из страны для оказания гуманитарной помощи на основе соответствующих решений кабмина. Ограничения также не затронут поставки, реализуемые в рамках международных межправительственных соглашений, транзитные перевозки, а также поставки в формирования ВС России на территории иностранных государств.
Постановление вступает в силу 1 января.
В июле Минсельхоз принял решение о запрете до конца этого года экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот. В пресс-службе уточняли, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.