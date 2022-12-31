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Экономика

Запрет на экспорт риса из России продлили до 30 июня

Ведомости

Правительство России продлило запрет на экспорт риса и рисовой крупы до 30 июня 2023 г., соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Установить с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно временный запрет на вывоз риса...и крупы рисовой...из Российской Федерации», – говорится в документе.

Данный запрет не затрагивает продукцию, экспортируемую в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию, а также вывозимую из страны для оказания гуманитарной помощи на основе соответствующих решений кабмина. Ограничения также не затронут поставки, реализуемые в рамках международных межправительственных соглашений, транзитные перевозки, а также поставки в формирования ВС России на территории иностранных государств.

Постановление вступает в силу 1 января.

В июле Минсельхоз принял решение о запрете до конца этого года экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот. В пресс-службе уточняли, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных