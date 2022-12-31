Запрет на экспорт риса из России продлили до 30 июня

Данный запрет не затрагивает продукцию, экспортируемую в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию, а также вывозимую из страны для оказания гуманитарной помощи на основе соответствующих решений кабмина. Ограничения также не затронут поставки, реализуемые в рамках международных межправительственных соглашений, транзитные перевозки, а также поставки в формирования ВС России на территории иностранных государств.