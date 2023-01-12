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Экономика

Инфляция в США в декабре замедлилась до 6,5%

Ведомости

Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам декабря снизился на 0,1% по сравнению с ноябрем, когда было зафиксировано, наоборот, его увеличение на 0,1%. В годовом выражении потребительские цены выросли на 6,5%, сообщило Федеральное бюро статистики труда США.

Годовая инфляция продолжила замедление после 7,1% в ноябре, 7,7% в октябре и 8,2% в сентябре и июньского максимума в 9,1%, показав наименьший рост с октября 2021 г., обращает внимание Reuters. Снижение же потребительских цен в декабре стало первым с мая 2020 г., отмечает агентство. При этом целевой уровень Федеральной резервной системы (ФРС) США по инфляции составляет 2%.

Продукты питания в декабре подорожали на 0,3%, а энергия подешевела сразу на 4,5% за счет удешевления бензина (на 12,5%). Базовая инфляция (core CPI; не учитывает цены на еду и энергию) снизилась с 6% в ноябре до 5,7% в декабре в годовом исчислении. Уровень безработицы вернулся к пятилетнему минимуму в 3,5%.

Данные регулятора свидетельствуют об устойчивой тенденции инфляции в США к снижению, отмечает Reuters, однако ФРС, вероятно, продолжит повышать ставки, пока не увидит «более убедительные доказательства ослабления ценового давления».

14 декабря ФРС повысила ставку с 4% до 4,5%. До этого она четыре раза поднималась на 0,75 п. п. В Еврозоне декабрьский уровень инфляции снизился до 9,2% по сравнению с 10,1% в ноябре, это самый низкий показатель за последние четыре месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных