Инфляция в США в декабре замедлилась до 6,5%
Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам декабря снизился на 0,1% по сравнению с ноябрем, когда было зафиксировано, наоборот, его увеличение на 0,1%. В годовом выражении потребительские цены выросли на 6,5%, сообщило Федеральное бюро статистики труда США.
Годовая инфляция продолжила замедление после 7,1% в ноябре, 7,7% в октябре и 8,2% в сентябре и июньского максимума в 9,1%, показав наименьший рост с октября 2021 г., обращает внимание Reuters. Снижение же потребительских цен в декабре стало первым с мая 2020 г., отмечает агентство. При этом целевой уровень Федеральной резервной системы (ФРС) США по инфляции составляет 2%.
Продукты питания в декабре подорожали на 0,3%, а энергия подешевела сразу на 4,5% за счет удешевления бензина (на 12,5%). Базовая инфляция (core CPI; не учитывает цены на еду и энергию) снизилась с 6% в ноябре до 5,7% в декабре в годовом исчислении. Уровень безработицы вернулся к пятилетнему минимуму в 3,5%.
Данные регулятора свидетельствуют об устойчивой тенденции инфляции в США к снижению, отмечает Reuters, однако ФРС, вероятно, продолжит повышать ставки, пока не увидит «более убедительные доказательства ослабления ценового давления».
14 декабря ФРС повысила ставку с 4% до 4,5%. До этого она четыре раза поднималась на 0,75 п. п. В Еврозоне декабрьский уровень инфляции снизился до 9,2% по сравнению с 10,1% в ноябре, это самый низкий показатель за последние четыре месяца.