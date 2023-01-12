Инфляция в США в декабре замедлилась до 6,5%

Годовая инфляция продолжила замедление после 7,1% в ноябре, 7,7% в октябре и 8,2% в сентябре и июньского максимума в 9,1%, показав наименьший рост с октября 2021 г., обращает внимание Reuters. Снижение же потребительских цен в декабре стало первым с мая 2020 г., отмечает агентство. При этом целевой уровень Федеральной резервной системы (ФРС) США по инфляции составляет 2%.