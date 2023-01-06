Инфляция в еврозоне в декабре замедлилась до минимума за 4 месяца

Специалисты подсчитали, что рост цен на энергоносители замедлился в декабре по сравнению с ноябрем — 25,7% против 34,9%. В свою очередь продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 13,8% по сравнению с прошлым месяцем (13,6%). Промышленные товары выросли в цене на 6,4%, тогда как месяцем ранее подъем составлял 6,1%.