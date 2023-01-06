Инфляция в еврозоне в декабре замедлилась до минимума за 4 месяца
В декабре уровень инфляции в еврозоне снизился до 9,2% по сравнению с 10,1% в ноябре, это самый низкий показатель за последние четыре месяца, следует из предварительной оценки Евростата.
Специалисты подсчитали, что рост цен на энергоносители замедлился в декабре по сравнению с ноябрем — 25,7% против 34,9%. В свою очередь продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 13,8% по сравнению с прошлым месяцем (13,6%). Промышленные товары выросли в цене на 6,4%, тогда как месяцем ранее подъем составлял 6,1%.
Газета Financial Times ранее писала, что экономика еврозоны сократится в 2023 г. вследствие энергетического кризиса. Аналитики полагают, что высокая инфляция и дефицит энергоресурсов спровоцируют дальнейшее сокращение производства и ухудшение ситуации на рынке труда. Все это приведет к сокращению экономики еврозоны на 0,01%.
Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на зеленые источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.
В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций.