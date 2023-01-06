Газета
Экономика

Инфляция в еврозоне в декабре замедлилась до минимума за 4 месяца

Ведомости

В декабре уровень инфляции в еврозоне снизился до 9,2% по сравнению с 10,1% в ноябре, это самый низкий показатель за последние четыре месяца, следует из предварительной оценки Евростата.

Специалисты подсчитали, что рост цен на энергоносители замедлился в декабре по сравнению с ноябрем — 25,7% против 34,9%. В свою очередь продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 13,8% по сравнению с прошлым месяцем (13,6%). Промышленные товары выросли в цене на 6,4%, тогда как месяцем ранее подъем составлял 6,1%.

Газета Financial Times ранее писала, что экономика еврозоны сократится в 2023 г. вследствие энергетического кризиса. Аналитики полагают, что высокая инфляция и дефицит энергоресурсов спровоцируют дальнейшее сокращение производства и ухудшение ситуации на рынке труда. Все это приведет к сокращению экономики еврозоны на 0,01%.

Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на зеленые источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.

В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных