Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации на Украине наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему.
«С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон (закон о госзакупках) и быстро осваивать средства», – сказала она на заседании Совета Федерации. Также Матвиенко отметила, что на освоение всех средств остается полгода, а это «неприемлемо в нынешней ситуации». Мораторий позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в экономику и развитие собственной инфраструктуры.
Подготовку обращения к правительству она поручила вице-спикеру верхней палаты Николаю Журавлеву. Сам Журавлев предложил сенаторам обсудить с руководством российских субъектов возможность «сдвигать» сроки по строительству конкретных инфраструктурных объектов.
Закон 44-ФЗ регулирует закупку государственными и муниципальными учреждениями у поставщиков (юридических и физических лиц), заключение таких контрактов, а также контроль этих закупок. Документ основывается на положениях Конституции, гражданского и бюджетного кодексов РФ.