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Экономика

Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках

Ведомости

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации на Украине наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему.

«С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон (закон о госзакупках) и быстро осваивать средства», – сказала она на заседании Совета Федерации. Также Матвиенко отметила, что на освоение всех средств остается полгода, а это «неприемлемо в нынешней ситуации». Мораторий позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в экономику и развитие собственной инфраструктуры.

Подготовку обращения к правительству она поручила вице-спикеру верхней палаты Николаю Журавлеву. Сам Журавлев предложил сенаторам обсудить с руководством российских субъектов возможность «сдвигать» сроки по строительству конкретных инфраструктурных объектов.

Закон 44-ФЗ регулирует закупку государственными и муниципальными учреждениями у поставщиков (юридических и физических лиц), заключение таких контрактов, а также контроль этих закупок. Документ основывается на положениях Конституции, гражданского и бюджетного кодексов РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных