Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках

«С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон (закон о госзакупках) и быстро осваивать средства», – сказала она на заседании Совета Федерации. Также Матвиенко отметила, что на освоение всех средств остается полгода, а это «неприемлемо в нынешней ситуации». Мораторий позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в экономику и развитие собственной инфраструктуры.