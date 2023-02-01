Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России
Министерство торговли и интеграции Казахстана разработало проект по закрытию торгового представительства в России, сообщил NUR.KZ со ссылкой на документ. До 15 февраля 2023 г. проект будет находиться на публичном обсуждении.
Речь идет о ликвидации государственного учреждения «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации». Торговое представительство закрывается по поручению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, отмечается в документе. Как подчеркивают авторы проекта, данный шаг не приведет к отрицательным социально-экономическим и правовым последствиям. Также уточняется, что необходимость финансовых затрат по проекту отсутствует.
На сайте торгового представительства Казахстана в России сказано, что ключевыми направлениями организации являются безвозмездная помощь экспортерам и дистрибуторам республики в выходе, а также закреплении на российском рынке и привлечение зарубежных инвестиций в Казахстан. Исполняющим обязанности торгового представителя Казахстана в РФ является Дамир Адильбеков. Соглашение между правительствами России и Казахстана о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в 1992 г. Казахстан ратифицировал его в 2012 г.