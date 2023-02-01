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Экономика

Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России

Ведомости

Министерство торговли и интеграции Казахстана разработало проект по закрытию торгового представительства в России, сообщил NUR.KZ со ссылкой на документ. До 15 февраля 2023 г. проект будет находиться на публичном обсуждении.

Речь идет о ликвидации государственного учреждения «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации». Торговое представительство закрывается по поручению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, отмечается в документе. Как подчеркивают авторы проекта, данный шаг не приведет к отрицательным социально-экономическим и правовым последствиям. Также уточняется, что необходимость финансовых затрат по проекту отсутствует.

На сайте торгового представительства Казахстана в России сказано, что ключевыми направлениями организации являются безвозмездная помощь экспортерам и дистрибуторам республики в выходе, а также закреплении на российском рынке и привлечение зарубежных инвестиций в Казахстан. Исполняющим обязанности торгового представителя Казахстана в РФ является Дамир Адильбеков. Соглашение между правительствами России и Казахстана о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в 1992 г. Казахстан ратифицировал его в 2012 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных