Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России

На сайте торгового представительства Казахстана в России сказано, что ключевыми направлениями организации являются безвозмездная помощь экспортерам и дистрибуторам республики в выходе, а также закреплении на российском рынке и привлечение зарубежных инвестиций в Казахстан. Исполняющим обязанности торгового представителя Казахстана в РФ является Дамир Адильбеков. Соглашение между правительствами России и Казахстана о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в 1992 г. Казахстан ратифицировал его в 2012 г.