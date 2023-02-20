Набиуллина не исключила возможности снижения ключевой ставки в 2023 году
Возможность для снижения ключевой ставки ЦБ в текущем году уменьшилась, однако все еще сохраняется, следует из заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
«В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта, до 7,0-9,0% годовых на 2023 год и 6,5-7,5% годовых на 2024 год. Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились», – отметила глава ЦБ.
По словам Набиуллиной, возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышение ставки, чтобы в 2024 г. инфляция соответствовала цели в 4%.
10 февраля Совет директоров Банка России принял решение снова сохранить ключевую ставку – как и в сентябре 2022 г., она составляет 7,5% годовых. Уровень инфляции в прошлом году составил 11,9%, а спад ВВП – 2,1%. Как пояснили в пресс-службе ведомства, инфляционные ожидания бизнеса и населения на этот год снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Также в сообщении говорится, что динамика экономической активности складывается лучше прогноза, который банк выкладывал в октябре.