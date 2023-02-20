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Экономика

Набиуллина не исключила возможности снижения ключевой ставки в 2023 году

Ведомости

Возможность для снижения ключевой ставки ЦБ в текущем году уменьшилась, однако все еще сохраняется, следует из заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

«В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта, до 7,0-9,0% годовых на 2023 год и 6,5-7,5% годовых на 2024 год. Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились», – отметила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышение ставки, чтобы в 2024 г. инфляция соответствовала цели в 4%.

10 февраля Совет директоров Банка России принял решение снова сохранить ключевую ставку – как и в сентябре 2022 г., она составляет 7,5% годовых. Уровень инфляции в прошлом году составил 11,9%, а спад ВВП – 2,1%. Как пояснили в пресс-службе ведомства, инфляционные ожидания бизнеса и населения на этот год снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Также в сообщении говорится, что динамика экономической активности складывается лучше прогноза, который банк выкладывал в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных