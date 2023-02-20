Набиуллина не исключила возможности снижения ключевой ставки в 2023 году

10 февраля Совет директоров Банка России принял решение снова сохранить ключевую ставку – как и в сентябре 2022 г., она составляет 7,5% годовых. Уровень инфляции в прошлом году составил 11,9%, а спад ВВП – 2,1%. Как пояснили в пресс-службе ведомства, инфляционные ожидания бизнеса и населения на этот год снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Также в сообщении говорится, что динамика экономической активности складывается лучше прогноза, который банк выкладывал в октябре.