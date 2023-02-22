Госдума отменила штрафы за превышение габаритов транспорта до 10 см
Государственная дума приняла в заключительном третьем чтении законопроект об отмене штрафов в 150 000 руб. за превышение габаритов транспорта до 10 см. Информация об этом появилась в думской электронной базе.
Проект внесли на рассмотрение депутаты фракции «Новые люди» в сентябре 2022 г. Закон исключает из статьи о нарушении правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства положение о том, что превышение габаритов до 10 см, которые были зафиксированы камерой, повлечет штраф в 150 000 руб.
Авторы инициативы пояснили, что нужно учитывать раздувание тента грузового средства на ветру, и такие незначительные изменения носят временный характер и не оказывают влияния на безопасность движения на дороге.
В пояснительной записке также добавили, что большинство собственников грузовых авто являются субъектами малого и среднего предпринимательства и поэтому применение административных штрафных санкций является «избыточной мерой, способной повлечь негативные финансовые последствия для бизнеса».