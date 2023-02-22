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Госдума отменила штрафы за превышение габаритов транспорта до 10 см

Ведомости

Государственная дума приняла в заключительном третьем чтении законопроект об отмене штрафов в 150 000 руб. за превышение габаритов транспорта до 10 см. Информация об этом появилась в думской электронной базе.

Проект внесли на рассмотрение депутаты фракции «Новые люди» в сентябре 2022 г. Закон исключает из статьи о нарушении правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства положение о том, что превышение габаритов до 10 см, которые были зафиксированы камерой, повлечет штраф в 150 000 руб.

Авторы инициативы пояснили, что нужно учитывать раздувание тента грузового средства на ветру, и такие незначительные изменения носят временный характер и не оказывают влияния на безопасность движения на дороге.

В пояснительной записке также добавили, что большинство собственников грузовых авто являются субъектами малого и среднего предпринимательства и поэтому применение административных штрафных санкций является «избыточной мерой, способной повлечь негативные финансовые последствия для бизнеса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных