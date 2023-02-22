Госдума отменила штрафы за превышение габаритов транспорта до 10 см

Проект внесли на рассмотрение депутаты фракции «Новые люди» в сентябре 2022 г. Закон исключает из статьи о нарушении правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства положение о том, что превышение габаритов до 10 см, которые были зафиксированы камерой, повлечет штраф в 150 000 руб.