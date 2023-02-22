Минпромторг предложил запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран
Минпромторг предложил запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня, передает пресс-служба ведомства.
«Подготовлен проект постановления, предусматривающий с 1 июня 2023 г. <...> поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента», — говорится в сообщении.
Предлагается сделать обязательным соответствие всех выпускаемых на территории РФ автомобилей экологическому стандарту не ниже «Евро 2». С ноября 2023 г. к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов (ABS).
5 марта 2022 г. правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Все они ввели санкции против России в связи с началом спецоперации на Украине.
К дружественным странам, в частности, относятся Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Казахстан и Армения.