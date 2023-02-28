Москва и Минск подписали документы о формировании цен на газ для Белоруссии

19 декабря президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Минске. По итогам встречи Лукашенко сообщил, что страны согласовали фиксированную цену на газ в 2023 г. Он также добавил, что обсуждения касались концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года.