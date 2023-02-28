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Экономика

Москва и Минск подписали документы о формировании цен на газ для Белоруссии

Ведомости

Россия и Белоруссия подписали межправительственные соглашения о формировании цены на российский газ для республики до 2025 г. включительно, сообщила пресс-служба белорусского минэнерго в Telegram-канале.

28 февраля в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики России Николая Шульгинова с белорусским коллегой Виктором Каранкевичем.

«По итогам встречи подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 г.», – говорится в сообщении.

Также был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября того же года.

19 декабря президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Минске. По итогам встречи Лукашенко сообщил, что страны согласовали фиксированную цену на газ в 2023 г. Он также добавил, что обсуждения касались концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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