Москва и Минск подписали документы о формировании цен на газ для Белоруссии
Россия и Белоруссия подписали межправительственные соглашения о формировании цены на российский газ для республики до 2025 г. включительно, сообщила пресс-служба белорусского минэнерго в Telegram-канале.
28 февраля в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики России Николая Шульгинова с белорусским коллегой Виктором Каранкевичем.
«По итогам встречи подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 г.», – говорится в сообщении.
Также был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября того же года.
19 декабря президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Минске. По итогам встречи Лукашенко сообщил, что страны согласовали фиксированную цену на газ в 2023 г. Он также добавил, что обсуждения касались концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года.