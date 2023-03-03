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Экономика

На КЭФе подписали соглашения на 565 млрд рублей

Ведомости

В 2023 г. на полях Красноярского экономического форума (КЭФ) было подписано 69 соглашений – их сумму составила порядка 565 млрд руб., сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин, передает ТАСС.

«В этом году на полях форума было подписано 69 соглашений, общая сумма которых составляет около 565 млрд рублей. Это также абсолютный рекорд за последние несколько лет», – сообщил он.

Самыми крупными соглашениями КЭФ-2023 стали соглашения между правительством Красноярского края и «Газпром недра» на сумму 182 млрд руб., несколько соглашений Сбербанка на общую сумму 150 млрд руб., соглашение между кабмином региона и угледобывающей компанией «Северная звезда» на сумму 70 млрд руб.

Участие в КЭФ-2023 приняли представители 65 российских субъектов, в том числе новых регионов страны.

В прошлом году сообщалось, что на полях КЭФ подписаны соглашения почти на 82 млрд руб. Всего было подписано 37 соглашений. В 2021 г. на экономическом форуме подписали 20 соглашений на общую сумму 53,5 млрд руб.

КЭФ-2023 проходит с 1 по 3 марта. Это уже 19-й по счету форум. Традиционно тематика КЭФ будет посвящена вопросам развития Сибири с учетом нынешней экономической и геополитической ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных