На КЭФе подписали соглашения на 565 млрд рублей
В 2023 г. на полях Красноярского экономического форума (КЭФ) было подписано 69 соглашений – их сумму составила порядка 565 млрд руб., сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин, передает ТАСС.
«В этом году на полях форума было подписано 69 соглашений, общая сумма которых составляет около 565 млрд рублей. Это также абсолютный рекорд за последние несколько лет», – сообщил он.
Самыми крупными соглашениями КЭФ-2023 стали соглашения между правительством Красноярского края и «Газпром недра» на сумму 182 млрд руб., несколько соглашений Сбербанка на общую сумму 150 млрд руб., соглашение между кабмином региона и угледобывающей компанией «Северная звезда» на сумму 70 млрд руб.
Участие в КЭФ-2023 приняли представители 65 российских субъектов, в том числе новых регионов страны.
КЭФ-2023 проходит с 1 по 3 марта. Это уже 19-й по счету форум. Традиционно тематика КЭФ будет посвящена вопросам развития Сибири с учетом нынешней экономической и геополитической ситуации.