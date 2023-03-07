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Экономика

В ЕС анонсировали создание «картеля покупателей» газа

Ведомости

ЕС в следующем месяце планирует создать платформу, на которой предприятия и правительства смогут объединиться в «картель покупателей» для закупок газа у глобальных поставщиков, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Bloomberg.

Шефчович ожидает, что первые сделки через Европейскую энергетическую платформу будут заключены примерно в июне для того, чтобы помочь заполнить хранилища перед следующим отопительным сезоном. Агентство отмечает, что эта инициатива была труднодостижимой на протяжении долгого времени, однако появление «картеля покупателей» стало возможным из-за отказа от российских энергоресурсов и в связи с торговым противостоянием с Китаем.

Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима 2022-2023 гг. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

19 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начал действовать с 15 февраля 2023 г.

Предполагается, что потолок будет активирован в том случае, если цена газа на TTF превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВтч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных