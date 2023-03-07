В ЕС анонсировали создание «картеля покупателей» газа

Шефчович ожидает, что первые сделки через Европейскую энергетическую платформу будут заключены примерно в июне для того, чтобы помочь заполнить хранилища перед следующим отопительным сезоном. Агентство отмечает, что эта инициатива была труднодостижимой на протяжении долгого времени, однако появление «картеля покупателей» стало возможным из-за отказа от российских энергоресурсов и в связи с торговым противостоянием с Китаем.