НИФИ Минфина сообщил о росте сбора налогов в молочной отрасли на 32,4%

НИФИ связывает рост собираемых налогов с внедренной в 2019 г. системой маркировки товаров «Честный знак» – в 2021 г. в нее также была включена молочная продукция. В рамках системы маркировке подлежат «молочка» со сроком хранения до 40 дней и более, сыры и мороженое.