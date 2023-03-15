НИФИ Минфина сообщил о росте сбора налогов в молочной отрасли на 32,4%
Собираемость налогов в молочной отрасли выросла на 32,4%, говорится в исследовании Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине РФ.
«В 2022 г. <...> налоговые поступления и сборы от сферы производства молочной продукции увеличились на 32,4%. Это максимальный показатель за последние 4 года», – говорится в тексте документа. Одним из основных факторов является рост поступлений в виде налога на прибыль организаций, а также налога на доходы физических лиц, отметили в НИФИ.
В представительстве института уточнили, что налоговые поступления и сборы составили 29,8 млрд руб. Для сравнения: в 2021 г. сумма за аналогичный период составила 22,5 млрд руб. При этом маркировка не повлияла на стоимость молочной продукции.
НИФИ связывает рост собираемых налогов с внедренной в 2019 г. системой маркировки товаров «Честный знак» – в 2021 г. в нее также была включена молочная продукция. В рамках системы маркировке подлежат «молочка» со сроком хранения до 40 дней и более, сыры и мороженое.
Также в государственную систему маркировки входят лекарства, вода, табак, товары легкой промышленности, фотоаппараты и др. В частности, с 1 марта началось внедрение в систему пива и слабоалкогольных напитков, а в будущем планируется маркировка медицинский изделий.