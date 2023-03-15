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Экономика

НИФИ Минфина сообщил о росте сбора налогов в молочной отрасли на 32,4%

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Собираемость налогов в молочной отрасли выросла на 32,4%, говорится в исследовании Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине РФ.

«В 2022 г. <...> налоговые поступления и сборы от сферы производства молочной продукции увеличились на 32,4%. Это максимальный показатель за последние 4 года», – говорится в тексте документа. Одним из основных факторов является рост поступлений в виде налога на прибыль организаций, а также налога на доходы физических лиц, отметили в НИФИ.

В представительстве института уточнили, что налоговые поступления и сборы составили 29,8 млрд руб. Для сравнения: в 2021 г. сумма за аналогичный период составила 22,5 млрд руб. При этом маркировка не повлияла на стоимость молочной продукции.

НИФИ связывает рост собираемых налогов с внедренной в 2019 г. системой маркировки товаров «Честный знак» – в 2021 г. в нее также была включена молочная продукция. В рамках системы маркировке подлежат «молочка» со сроком хранения до 40 дней и более, сыры и мороженое.

Также в государственную систему маркировки входят лекарства, вода, табак, товары легкой промышленности, фотоаппараты и др. В частности, с 1 марта началось внедрение в систему пива и слабоалкогольных напитков, а в будущем планируется маркировка медицинский изделий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных