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Экономика

Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 5,9%

Ведомости

Годовая инфляция в России с 14 по 20 марта замедлилась до 5,99% против 7,65% неделей ранее, следует из обзора о текущей ценовой ситуации Минэкономразвития.

«На неделе с 14 по 20 марта 2023 г. инфляция составила 0,1%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 5,99%. В продовольственном сегменте цены выросли за счет удорожания продуктов питания, за исключением овощей и фруктов», – говорится в обзоре.

В сегменте непродовольственных товаров возобновился рост цен на электро- и бытовые приборы, продолжился рост цен на одежду, белье и обувь. Замедлилось снижение цен на строительные материалы. На легковые автомобили цены не изменились после снижения на 0,03% неделей ранее.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен ускорился до 0,35% после 0,22% неделей ранее. Основной вклад внес рост цен в сфере туристических услуг – 2,96% после роста на 1,86% (из-за ускорения удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также услуги гостиниц).

ЦБ в марте зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян на ближайший год до 10,7% с 12,2% в феврале. Последний раз на таком уровне инфляционные ожидания граждан были в июле 2022 г. Согласно прогнозу Банка России, в 2023 г. инфляция замедлится до 5–7%, а в 2024 г. – вернется к цели в 4%. Минэк ожидает инфляцию в этом году на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%, а в 2024 г. вернется к цели в 4%.

Ближайшие месяцы годовая инфляция временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, когда цены взлетели после начала спецоперации, прогнозирует ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных