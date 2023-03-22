Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 5,9%
Годовая инфляция в России с 14 по 20 марта замедлилась до 5,99% против 7,65% неделей ранее, следует из обзора о текущей ценовой ситуации Минэкономразвития.
«На неделе с 14 по 20 марта 2023 г. инфляция составила 0,1%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 5,99%. В продовольственном сегменте цены выросли за счет удорожания продуктов питания, за исключением овощей и фруктов», – говорится в обзоре.
В сегменте непродовольственных товаров возобновился рост цен на электро- и бытовые приборы, продолжился рост цен на одежду, белье и обувь. Замедлилось снижение цен на строительные материалы. На легковые автомобили цены не изменились после снижения на 0,03% неделей ранее.
В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен ускорился до 0,35% после 0,22% неделей ранее. Основной вклад внес рост цен в сфере туристических услуг – 2,96% после роста на 1,86% (из-за ускорения удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также услуги гостиниц).
ЦБ в марте зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян на ближайший год до 10,7% с 12,2% в феврале. Последний раз на таком уровне инфляционные ожидания граждан были в июле 2022 г. Согласно прогнозу Банка России, в 2023 г. инфляция замедлится до 5–7%, а в 2024 г. – вернется к цели в 4%. Минэк ожидает инфляцию в этом году на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%, а в 2024 г. вернется к цели в 4%.
Ближайшие месяцы годовая инфляция временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, когда цены взлетели после начала спецоперации, прогнозирует ЦБ.