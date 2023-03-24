Медведев спрогнозировал инфляцию к концу марта на уровне 6%
Инфляция в России к концу марта будет находиться на уровне 6%, позже она упадет до 4%. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ.
«У нас инфляция к марту месяцу будет в районе 6%, а еще через некоторое время – в районе 4%. <...> Поэтому это вопрос искусства управления», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Медведев напомнил, что в некоторых европейских странах инфляция составляет 15-20%. «Они раскочегарили эту кампанию, они начали с нами бороться, и теперь в некоторых странах эта инфляция 15-20%. Ну так им и надо», – добавил он.
По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В 2023 г. Минэк ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%. Годовая инфляция в России с 14 по 20 марта замедлилась до 5,99% против 7,65% неделей ранее.