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Экономика

Медведев спрогнозировал инфляцию к концу марта на уровне 6%

Ведомости

Инфляция в России к концу марта будет находиться на уровне 6%, позже она упадет до 4%. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ.

«У нас инфляция к марту месяцу будет в районе 6%, а еще через некоторое время – в районе 4%. <...> Поэтому это вопрос искусства управления», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Медведев напомнил, что в некоторых европейских странах инфляция составляет 15-20%. «Они раскочегарили эту кампанию, они начали с нами бороться, и теперь в некоторых странах эта инфляция 15-20%. Ну так им и надо», – добавил он. 

По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В 2023 г. Минэк ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%. Годовая инфляция в России с 14 по 20 марта замедлилась до 5,99% против 7,65% неделей ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных