Медведев спрогнозировал инфляцию к концу марта на уровне 6%

По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В 2023 г. Минэк ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%. Годовая инфляция в России с 14 по 20 марта замедлилась до 5,99% против 7,65% неделей ранее.