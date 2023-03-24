Минэкономразвития России временно закрыло портал открытых данных

Для модернизации портала создадут рабочую группу, в которую будут приглашены эксперты по работе с открытыми данными, добавили в Минэкономразвития. Сейчас портал недоступен, но из сообщения следует, что если пользователю нужно найти материалы, то их можно получить в списке других государственных ресурсов, интегрируемых с сервисом.