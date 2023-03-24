Газета
Экономика

Минэкономразвития России временно закрыло портал открытых данных

Ведомости

Министерство экономического развития России временно закрыло портал «Открытые данные» для проведения модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Портал временно закрывается для проведения модернизации и обеспечения функционала, соответствующего актуальным потребностям, что также необходимо для развития рынка данных. В ближайшее время планируется провести широкое обсуждение для определения целевого наполнения обновленного ресурса», – рассказали в представительстве.

Для модернизации портала создадут рабочую группу, в которую будут приглашены эксперты по работе с открытыми данными, добавили в Минэкономразвития. Сейчас портал недоступен, но из сообщения следует, что если пользователю нужно найти материалы, то их можно получить в списке других государственных ресурсов, интегрируемых с сервисом.

Ранее о временном закрытии сервиса писал «Коммерсантъ» со ссылкой на директора департамента развития цифровой экономики ведомства Владимира Волошина. По его словам, портал будет «пересобираться» и целью является «понять, какие со стороны рынка есть запросы на его устройство, какие функции нужны, чего на нем не хватает».

Портал открытых данных был запущен в 2014 г. по поручению тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. В «Открытых данных» содержится информация органов власти, которая размещается в машиночитаемом формате и является свободной от авторских прав. Этими данными могут быть реестры, государственные базы данных, статистическая информация и др. Тогда портал был задуман как ключевой элемент системы «Открытого правительства».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных