Минэкономразвития России временно закрыло портал открытых данных
«Портал временно закрывается для проведения модернизации и обеспечения функционала, соответствующего актуальным потребностям, что также необходимо для развития рынка данных. В ближайшее время планируется провести широкое обсуждение для определения целевого наполнения обновленного ресурса», – рассказали в представительстве.
Для модернизации портала создадут рабочую группу, в которую будут приглашены эксперты по работе с открытыми данными, добавили в Минэкономразвития. Сейчас портал недоступен, но из сообщения следует, что если пользователю нужно найти материалы, то их можно получить в списке других государственных ресурсов, интегрируемых с сервисом.
Ранее о временном закрытии сервиса писал «Коммерсантъ» со ссылкой на директора департамента развития цифровой экономики ведомства Владимира Волошина. По его словам, портал будет «пересобираться» и целью является «понять, какие со стороны рынка есть запросы на его устройство, какие функции нужны, чего на нем не хватает».
Портал открытых данных был запущен в 2014 г. по поручению тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. В «Открытых данных» содержится информация органов власти, которая размещается в машиночитаемом формате и является свободной от авторских прав. Этими данными могут быть реестры, государственные базы данных, статистическая информация и др. Тогда портал был задуман как ключевой элемент системы «Открытого правительства».