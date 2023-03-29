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Экономика

Безработица в России обновила исторический минимум

Ведомости

Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум и составил 3,5%, говорится в докладе Росстата.

«В феврале 2023 г. 2,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2023 г. составил 3,5% (без исключения сезонного фактора)»,  – говорится в документе.

К концу февраля в органах службы занятости населения состояли на учете 700 000 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 600 000 человек имели статус безработного, в том числе 400 000 человек получали пособие по безработице.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уровень безработицы в декабре 2022 г. зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%. Аналогичный показатель, согласно данным Росстата, был зафиксирован и в ноябре 2022 г. Мишустин добавил, что в 2023 г. уровень безработицы продолжил снижаться: в январе – 3,6%.

Говоря об обеспечении стабильности на рынке труда, Мишустин отметил, что для российских властей, «как и в предыдущие годы, важно было защитить людей, их доходы и занятость». Премьер заявил, что по поручению президента был принят целый комплекс мер. В частности, правительство расширило возможности пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. По его словам, в 2022 г. курсы окончили почти 200 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных