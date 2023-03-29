Безработица в России обновила исторический минимум
Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум и составил 3,5%, говорится в докладе Росстата.
«В феврале 2023 г. 2,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2023 г. составил 3,5% (без исключения сезонного фактора)», – говорится в документе.
К концу февраля в органах службы занятости населения состояли на учете 700 000 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 600 000 человек имели статус безработного, в том числе 400 000 человек получали пособие по безработице.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что уровень безработицы в декабре 2022 г. зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%. Аналогичный показатель, согласно данным Росстата, был зафиксирован и в ноябре 2022 г. Мишустин добавил, что в 2023 г. уровень безработицы продолжил снижаться: в январе – 3,6%.
Говоря об обеспечении стабильности на рынке труда, Мишустин отметил, что для российских властей, «как и в предыдущие годы, важно было защитить людей, их доходы и занятость». Премьер заявил, что по поручению президента был принят целый комплекс мер. В частности, правительство расширило возможности пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. По его словам, в 2022 г. курсы окончили почти 200 000 человек.