Безработица в России обновила исторический минимум

Говоря об обеспечении стабильности на рынке труда, Мишустин отметил, что для российских властей, «как и в предыдущие годы, важно было защитить людей, их доходы и занятость». Премьер заявил, что по поручению президента был принят целый комплекс мер. В частности, правительство расширило возможности пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. По его словам, в 2022 г. курсы окончили почти 200 000 человек.