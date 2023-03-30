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Экономика

Глава МВФ призвала признать несправедливое распределение благ между странами

Ведомости

Глобализация мировой экономики приводит к несправедливому распределению благ между странами. Такое заявление сделала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Боаоском азиатском форуме.

«Мы должны признать, что блага от глобализации не распределяются справедливым образом между странами и людьми», — сказала она.

Георгиева призвала к «оживлению международной торговли по справедливому принципу» и диверсификации цепочек поставок, основанных «только на экономической логике».

Глава МВФ отметила, что мировая экономика «переживает потрясение за потрясением». МВФ ожидает, что 2023 г. станет «еще одним трудным годом», добавила она. По оценке фонда, падение мирового ВВП составит 3% из-за конфликта на Украине и ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, Георгиева указала на повышение процентных ставок странами для борьбы с инфляцией, что стало причиной беспокойства в банковском секторе в некоторых государствах. Глава МВФ призвала мировое сообщество к «сотрудничеству и солидарности», чтобы справиться «с грядущими вызовами».

В декабре 2022 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ по-прежнему видит «риски более существенного охлаждения мировой экономики», чем заложено в базовом сценарии. По оценке ЦБ, в 2023 г. динамика ВВП страны будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1%. При этом Минэкономразвития считает, что по итогам 2023 г. ВВП России снизится на 0,8%, в 2024 г. ожидается, что рост российской экономики составит 2,6%.

В конце марта Всемирный банк представил доклад, в котором говорится, что к 2030 г. темпы роста мировой экономики сократятся до минимальных значений за 30 лет. В организации заявили, что экономику ждет «потерянное десятилетие». Там ожидают, что средний потенциальный рост ВВП упадет примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии нынешнего века, — до 2,2% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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