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Строительство в новых регионах ведется на более чем 2700 объектах

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На новых территориях ведутся работы по восстановлению или строительству с нуля более 2700 новых объектов. Об этом в интервью «РИА Новостям» сказал гендиректор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян. По его словам, большая часть объектов, на которых ведутся строительные работы, находится в ДНР, в частности в Мариуполе.

«Программа по восстановлению [инфраструктуры] во всех четырех республиках, новых субъектах РФ, достаточно большая», — заметил Оганесян. Например, в городе Волноваха на юго-западе ДНР, который стал одним из первых населенных пунктов, где начались строительные работы, к текущему моменту все объекты либо полностью восстановлены, либо находятся в завершающей стадии, добавил он. По его словам, во II квартале 2023 г. эта работа будет полностью завершена.

Оганесян добавил, что все российские регионы оказывают значительную помощь в восстановлении населенных пунктов на четырех новых территориях.

Ранее сегодня, 7 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко заявил, что больницы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не ремонтировались десятилетиями, нужно восстанавливать эти здания и строить новые. В ответ на это глава ведомства заявил, что в новых регионах в данный момент ведутся ремонтные работы в 138 медицинских организациях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных