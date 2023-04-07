Строительство в новых регионах ведется на более чем 2700 объектах

«Программа по восстановлению [инфраструктуры] во всех четырех республиках, новых субъектах РФ, достаточно большая», — заметил Оганесян. Например, в городе Волноваха на юго-западе ДНР, который стал одним из первых населенных пунктов, где начались строительные работы, к текущему моменту все объекты либо полностью восстановлены, либо находятся в завершающей стадии, добавил он. По его словам, во II квартале 2023 г. эта работа будет полностью завершена.