Строительство в новых регионах ведется на более чем 2700 объектах
На новых территориях ведутся работы по восстановлению или строительству с нуля более 2700 новых объектов. Об этом в интервью «РИА Новостям» сказал гендиректор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян. По его словам, большая часть объектов, на которых ведутся строительные работы, находится в ДНР, в частности в Мариуполе.
«Программа по восстановлению [инфраструктуры] во всех четырех республиках, новых субъектах РФ, достаточно большая», — заметил Оганесян. Например, в городе Волноваха на юго-западе ДНР, который стал одним из первых населенных пунктов, где начались строительные работы, к текущему моменту все объекты либо полностью восстановлены, либо находятся в завершающей стадии, добавил он. По его словам, во II квартале 2023 г. эта работа будет полностью завершена.
Оганесян добавил, что все российские регионы оказывают значительную помощь в восстановлении населенных пунктов на четырех новых территориях.
Ранее сегодня, 7 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко заявил, что больницы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не ремонтировались десятилетиями, нужно восстанавливать эти здания и строить новые. В ответ на это глава ведомства заявил, что в новых регионах в данный момент ведутся ремонтные работы в 138 медицинских организациях.