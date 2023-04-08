Газета
Экономика

Турция начала работать над предложенным Россией проектом газового хаба

Ведомости

Парламент Турции начал процесс внесения поправок в законодательство по предложенному Россией проекту газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез в интервью телеканалу CNN Turk.

«Первые законодательные решения в контексте газового хаба прошли через парламент. С началом работы центра газовой торговли снизятся и цены, что важно для Европы», – отметил Домнез.

По его словам, Анкара также рассматривает варианты сотрудничества с другими странами для транспортировки и продажи газа в Европу. В частности, есть договоренности на этот счет с Азербайджаном о создании совместного предприятия.

28 декабря 2022 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва и Анкара начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции. По его словам, русско-турецкий проект позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.

С идеей создания нового хаба для поставок российского газа выступил в прошлом октябре президент РФ Владимир Путин, в том же месяце его коллега Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достигнутых договоренностях с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики. Турция при этом намерена начать эксплуатацию газового хаба в течение года, сообщило в конце января минэнерго страны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных