Турция начала работать над предложенным Россией проектом газового хаба
Парламент Турции начал процесс внесения поправок в законодательство по предложенному Россией проекту газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез в интервью телеканалу CNN Turk.
«Первые законодательные решения в контексте газового хаба прошли через парламент. С началом работы центра газовой торговли снизятся и цены, что важно для Европы», – отметил Домнез.
По его словам, Анкара также рассматривает варианты сотрудничества с другими странами для транспортировки и продажи газа в Европу. В частности, есть договоренности на этот счет с Азербайджаном о создании совместного предприятия.
28 декабря 2022 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва и Анкара начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции. По его словам, русско-турецкий проект позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.
С идеей создания нового хаба для поставок российского газа выступил в прошлом октябре президент РФ Владимир Путин, в том же месяце его коллега Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достигнутых договоренностях с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики. Турция при этом намерена начать эксплуатацию газового хаба в течение года, сообщило в конце января минэнерго страны.