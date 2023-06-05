ЕК продлила ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Евросоюза до 15 сентября

2 мая Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза. Мера действует до сегодняшнего дня, 5 июня. В мае Совет ЕС продлил отмену всех тарифов и квот на экспорт с Украины до июня 2024 г. (это не касается экспорта в вышеперечисленные страны). Запрет на взимание пошлин на товары с Украины был одобрен странами Евросоюза летом 2022 г.