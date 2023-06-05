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Экономика

ЕК продлила ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Евросоюза до 15 сентября

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Еврокомиссия (ЕК) продлила запрет на импорт зерна с Украины в несколько восточноевропейских стран до 15 сентября. Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

В документе говорится, что «по-прежнему сохраняются важные логистические узкие места», а в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии недостаточно инфраструктуры, чтобы справиться с ростом трафика, особенно на границах с Украиной. Отмечается нехватка оборудования и складских помещений в этих странах, что сказывается на экономическом положении местных производителей. В ЕК рассчитывают, что ситуация изменится в ближайшие несколько месяцев.

Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. В нем идет речь об ограничениях на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Ранее 5 мая о продлении ограничений на импорт зерна до 15 сентября сообщал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс. Он надеялся, что документ начнет действовать с 6 июня.

31 мая Reuters писал, что Венгрия просила ЕС продлить запрет на импорт до конца этого года. Помимо этого страна запросила финансовую поддержку для местных фермеров. Это необходимо для облегчения транспортировки запасов зерна, которые застряли на внутренних складах до сбора урожая.

В апреле ряд восточноевропейских стран временно запретили импорт украинского зерна. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала правительствам Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии, что Брюссель «готовит новый пакет поддержки в 100 млн евро» фермерам этих стран из фондов ЕС в обмен на снятие их правительствами запретов на импорт украинских сельхозпродуктов.

2 мая Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза. Мера действует до сегодняшнего дня, 5 июня. В мае Совет ЕС продлил отмену всех тарифов и квот на экспорт с Украины до июня 2024 г. (это не касается экспорта в вышеперечисленные страны). Запрет на взимание пошлин на товары с Украины был одобрен странами Евросоюза летом 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных