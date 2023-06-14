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Финансы

ВТБ ожидает нового рекорда выдачи ипотечных кредитов в 2023 году

Ведомости

В 2023 г. в банки могут выдать ипотечных кредитов на сумму свыше 6 трлн руб., что на 10% выше рекордных результатов 2021 г. Об этом сообщил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, в 2022 г. ипотечный рынок столкнулся с серьезными потрясениями, но сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается. «Уже в этом году мы ждем нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них – по-прежнему главный финансовый инструмент. ВТБ в этом году планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 37% превысит результат прошлого года и на 11% – рекордного 2021 года», – заявил Печатников (цитата по «Интерфаксу»).

По прогнозам банка, за январь – июнь 2023 г. объем выдачи кредитов на покупку недвижимости вырастет более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и достигнет 2,9 трлн руб. В первом полугодии портфель ипотеки составит 16,6 трлн руб., показав рост на 9,5%

В ВТБ отмечают, что драйверами продаж будут рост интереса к частному строительству и льготные программы для социальных категорий населения. Также уточняется, что спрос заемщиков к новостройкам охладится на фоне ухода от так называемых «околонулевых» программ. В России вырастет интерес ко вторичной недвижимости, где более доступная населению стоимость квадратного метра.

В феврале Печатников рассказывал, что ВТБ прогнозирует выдачу ипотечных кредитов в 2023 г. в размере 5 трлн руб. Одним из факторов роста он называл решение вопроса по субсидированным программам от застройщиков.

Ранее пресс-служба ВТБ сообщила о том, что объем выданных российскими банками ипотечных кредитов по итогам мая составил рекордные 590 млрд руб. Предыдущий пик ипотечного кредитования был зафиксирован в марте и составил 569 млрд руб. Результаты мая оказались на 36% выше показателей рекордного мая 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных