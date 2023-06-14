ВТБ ожидает нового рекорда выдачи ипотечных кредитов в 2023 году
В 2023 г. в банки могут выдать ипотечных кредитов на сумму свыше 6 трлн руб., что на 10% выше рекордных результатов 2021 г. Об этом сообщил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По его словам, в 2022 г. ипотечный рынок столкнулся с серьезными потрясениями, но сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается. «Уже в этом году мы ждем нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них – по-прежнему главный финансовый инструмент. ВТБ в этом году планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 37% превысит результат прошлого года и на 11% – рекордного 2021 года», – заявил Печатников (цитата по «Интерфаксу»).
По прогнозам банка, за январь – июнь 2023 г. объем выдачи кредитов на покупку недвижимости вырастет более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и достигнет 2,9 трлн руб. В первом полугодии портфель ипотеки составит 16,6 трлн руб., показав рост на 9,5%
В ВТБ отмечают, что драйверами продаж будут рост интереса к частному строительству и льготные программы для социальных категорий населения. Также уточняется, что спрос заемщиков к новостройкам охладится на фоне ухода от так называемых «околонулевых» программ. В России вырастет интерес ко вторичной недвижимости, где более доступная населению стоимость квадратного метра.
В феврале Печатников рассказывал, что ВТБ прогнозирует выдачу ипотечных кредитов в 2023 г. в размере 5 трлн руб. Одним из факторов роста он называл решение вопроса по субсидированным программам от застройщиков.
Ранее пресс-служба ВТБ сообщила о том, что объем выданных российскими банками ипотечных кредитов по итогам мая составил рекордные 590 млрд руб. Предыдущий пик ипотечного кредитования был зафиксирован в марте и составил 569 млрд руб. Результаты мая оказались на 36% выше показателей рекордного мая 2021 г.