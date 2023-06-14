ВТБ ожидает нового рекорда выдачи ипотечных кредитов в 2023 году

По его словам, в 2022 г. ипотечный рынок столкнулся с серьезными потрясениями, но сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается. «Уже в этом году мы ждем нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них – по-прежнему главный финансовый инструмент. ВТБ в этом году планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 37% превысит результат прошлого года и на 11% – рекордного 2021 года», – заявил Печатников (цитата по «Интерфаксу»).