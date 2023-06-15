ВТБ и «Открытие» запустят цифровой сервис для бизнеса
Новый сервис объединит свыше 60 как финансовых, так и нефинансовых продуктов двух банков. Клиенты группы ВТБ, куда входит «Открытие», смогут пользоваться привычными услугами, а также получат специальные предложение и более широкую пакетную линейку.
В июле к платформе клиенты некоторых регионов смогут подключиться в пилотном режиме, а к концу года предложение будет действительно и для других клиентов ВТБ и «Открытия». Посещать офис для перехода не понадобится, поскольку реализован полностью цифровой путь. Предложение перейти на новую платформу придет клиенту в системе дистанционного банковского обслуживания.
Клиентам «Открытия» предложат разные пакеты услуг. Им будут доступны бесплатные переводы со счетов ИП на счета физлиц и обратно. В пакеты включены бизнес-карты, бесплатный выпуск квалифицированной электронной подписи и другие решения.