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Экономика

ВТБ и «Открытие» запустят цифровой сервис для бизнеса

Ведомости

ВТБ и «Открытие» 1 июля запустят цифровой сервис для обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, передает пресс-служба «Открытия».

Новый сервис объединит свыше 60 как финансовых, так и нефинансовых продуктов двух банков. Клиенты группы ВТБ, куда входит «Открытие», смогут пользоваться привычными услугами, а также получат специальные предложение и более широкую пакетную линейку.

В июле к платформе клиенты некоторых регионов смогут подключиться в пилотном режиме, а к концу года предложение будет действительно и для других клиентов ВТБ и «Открытия». Посещать офис для перехода не понадобится, поскольку реализован полностью цифровой путь. Предложение перейти на новую платформу придет клиенту в системе дистанционного банковского обслуживания.

Клиентам «Открытия» предложат разные пакеты услуг. Им будут доступны бесплатные переводы со счетов ИП на счета физлиц и обратно. В пакеты включены бизнес-карты, бесплатный выпуск квалифицированной электронной подписи и другие решения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных