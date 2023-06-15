ВТБ и «Открытие» запустят цифровой сервис для бизнеса

В июле к платформе клиенты некоторых регионов смогут подключиться в пилотном режиме, а к концу года предложение будет действительно и для других клиентов ВТБ и «Открытия». Посещать офис для перехода не понадобится, поскольку реализован полностью цифровой путь. Предложение перейти на новую платформу придет клиенту в системе дистанционного банковского обслуживания.