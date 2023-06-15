Минэк обсуждает выделение единой субсидии регионам на развитие туризма
Минэкономразвития прорабатывает вопрос о введении с 2024 г. единой субсидии регионам на развитие туризма, которую те смогут тратить по своему усмотрению. Об этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Вахруков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы обсуждаем с коллегами, чтобы со следующего года переходить на единую региональную субсидию на развитие туризма, которую уже регионы будут по своему усмотрению, но имея жесткие ключевые показатели, расходовать на те или иные направления, которые для них являются приоритетными», – приводит его слова «Интерфакс».
Чиновник добавил, что сейчас в России действует несколько программ поддержки развития туризма в регионах, направленных на строительство инфраструктуры для туристических маршрутов и пляжей, поддержку предпринимательских инициатив и социального заказа.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что порядка 50 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета на поддержку сферы туризма в 2023 г. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру к курортам, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, а также обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь, отмечал политик.
Этой весной президент России Владимир Путин поручил направлять добровольные взносы, которые поступают в бюджет от сделок по передаче активов инвесторов из недружественных стран, на развитие туристической инфраструктуры. Вместе с тем Путин поручил выделить средства туристическим компаниям Крыма и Севастополя из нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», чтобы сохранить работоспособность этих организаций.