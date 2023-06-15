Минэк обсуждает выделение единой субсидии регионам на развитие туризма

«Мы обсуждаем с коллегами, чтобы со следующего года переходить на единую региональную субсидию на развитие туризма, которую уже регионы будут по своему усмотрению, но имея жесткие ключевые показатели, расходовать на те или иные направления, которые для них являются приоритетными», – приводит его слова «Интерфакс».