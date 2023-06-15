Собянин: Москва заключила соглашения о сотрудничестве с четырьмя регионами

В частности, столичные власти заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на пять лет с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, с главой Калмыкии Бату Хасиковым и главой Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбеком Коковым. Собянин также уточнил, что с руководителем КБР одобрили программу сотрудничества на 2023-2027 гг., с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко – на 2023-2028 гг.