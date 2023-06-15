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Собянин: Москва заключила соглашения о сотрудничестве с четырьмя регионами

Ведомости

Москва в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила соглашения о сотрудничестве на пять лет с четырьмя регионами, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На полях форума заключили соглашения о взаимном сотрудничестве с администрациями регионов», – написал он в Telegram-канале.

В частности, столичные власти заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на пять лет с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, с главой Калмыкии Бату Хасиковым и главой Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбеком Коковым. Собянин также уточнил, что с руководителем КБР одобрили программу сотрудничества на 2023-2027 гг., с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко – на 2023-2028 гг.

«В программе, например, есть несколько ключевых пунктов: обмен информацией об ассортименте продукции и опытом в области разработки и внедрения новых технологий», – отметил мэр Москвы.

Собянин также сообщил о заключении соглашения с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом о намерениях по сотрудничеству в сфере устойчивого развития. Столичный мэр рассказал, что среди направлений сотрудничества – снижение выбросов загрязняющих веществ, увеличение рационального водопотребления и количества отходов на утилизацию. Данное соглашение также предусматривает совместные проекты, касающиеся сферы занятости жителей Москвы, подготовки и повышения квалификации сотрудников предприятий города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных