Собянин: Москва заключила соглашения о сотрудничестве с четырьмя регионами
Москва в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила соглашения о сотрудничестве на пять лет с четырьмя регионами, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«На полях форума заключили соглашения о взаимном сотрудничестве с администрациями регионов», – написал он в Telegram-канале.
В частности, столичные власти заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на пять лет с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, с главой Калмыкии Бату Хасиковым и главой Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбеком Коковым. Собянин также уточнил, что с руководителем КБР одобрили программу сотрудничества на 2023-2027 гг., с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко – на 2023-2028 гг.
«В программе, например, есть несколько ключевых пунктов: обмен информацией об ассортименте продукции и опытом в области разработки и внедрения новых технологий», – отметил мэр Москвы.
Собянин также сообщил о заключении соглашения с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом о намерениях по сотрудничеству в сфере устойчивого развития. Столичный мэр рассказал, что среди направлений сотрудничества – снижение выбросов загрязняющих веществ, увеличение рационального водопотребления и количества отходов на утилизацию. Данное соглашение также предусматривает совместные проекты, касающиеся сферы занятости жителей Москвы, подготовки и повышения квалификации сотрудников предприятий города.