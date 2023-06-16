В России обсуждают маркировку игрушек и автомобильных масел

«Периодически возникают истории про автозапчасти, машинные масла. Технологически мы это все готовы поддерживать. <...> Обычно инициатива либо с одной, либо с другой стороны, только не от нас. Если такие инициативы будут, мы их будем прорабатывать и реализовывать», – рассказал Дубин (цитата по ТАСС).