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Экономика

В России обсуждают маркировку игрушек и автомобильных масел

Ведомости

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждались перспективы введения маркировки новых товарных групп, в том числе автомобильных масел, икры, ветеринарных препаратов.

По словам главы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») Михаила Дубина, объем контрафакта автомобильных масел доходит до 50%, так как качество «в этих бочках никто не контролирует».

«Периодически возникают истории про автозапчасти, машинные масла. Технологически мы это все готовы поддерживать. <...> Обычно инициатива либо с одной, либо с другой стороны, только не от нас. Если такие инициативы будут, мы их будем прорабатывать и реализовывать», – рассказал Дубин (цитата по ТАСС).

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Также Дубин ожидает, что обязательная маркировка икры может начаться в марте 2024 г. после того, как закончится эксперимент, начавшийся в апреле. Вместе с этим ЦРПТ технически готов и к маркировке ветеринарных препаратов. Как сообщают «РИА Новости», по мнению Дубина, обосновано вводить маркировку этой продукции наравне с фармацевтической, но этот вопрос относится к Минпромторгу.

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Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала «Известиям», что Минпромторг также обсуждает вопрос о об эксперименте по маркировке игрушек. По ее словам, принять решение по этому вопросу могут в 2024 г., а обязательная маркировка может начаться в 2025-2026 гг. Речь идет о маркировке конструкторов, металлических машинок, кукол и мягких игрушек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных