ЦБ повысил прогноз по доле безналичных операций в розничной торговле

В 2021 г. ЦБ принял стратегию развития национальной платежной системы на 2021-2023 гг. Согласно документу, в 2022 г. доля безналичных операций в розничной торговле ожидалась на уровне 73%, а в 2023 г. – 75%. Однако в ноябре регулятор уточнил прогнозы и изменил показатели на 76-78% и 78-80% соответственно.