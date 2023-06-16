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Экономика

ЦБ повысил прогноз по доле безналичных операций в розничной торговле

Ведомости

Банк России повысил прогноз по росту доли безналичных операций в розничной торговле до 83-84%. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, передает корреспондент «Ведомостей».

В ноябре 2022 г. ЦБ сообщал, что по итогам 2023 г. доля безналичных операций в розничной торговле вырастет до 78-80%. Однако, как уточнила Скоробогатова, по последним данным регулятора уже сейчас она превышает 81,2%.

«Мы сейчас будем менять свой прогноз, потому что мы планировали на конец года 80%. По нашим ожиданиям это будет 83-84%», – уточнила Скоробогатова.

Рост показателя подтверждает, что граждане и бизнес доверяеют инструментам, подчеркнула зампред ЦБ. «Естественно, доля все больше уходит в национальные инструменты. И это не только карты «Мир» и СБП, но и другие платежные системы наших российских банков», – добавила она.

По оценке Скоробогатовой, на горизонте трех лет внутри страны расчеты будут проходить только по отечественным платежным решениям.

В 2021 г. ЦБ принял стратегию развития национальной платежной системы на 2021-2023 гг. Согласно документу, в 2022 г. доля безналичных операций в розничной торговле ожидалась на уровне 73%, а в 2023 г. – 75%. Однако в ноябре регулятор уточнил прогнозы и изменил показатели на 76-78% и 78-80% соответственно.

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«С учетом стремительной положительной динамики показателей мы посчитали необходимым их скорректировать и поставить на 2022–2023 гг. более высокие значения, чем мы планировали ранее», – объясняла тогда Скоробогатова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных