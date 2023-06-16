ЦБ повысил прогноз по доле безналичных операций в розничной торговле
Банк России повысил прогноз по росту доли безналичных операций в розничной торговле до 83-84%. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, передает корреспондент «Ведомостей».
В ноябре 2022 г. ЦБ сообщал, что по итогам 2023 г. доля безналичных операций в розничной торговле вырастет до 78-80%. Однако, как уточнила Скоробогатова, по последним данным регулятора уже сейчас она превышает 81,2%.
«Мы сейчас будем менять свой прогноз, потому что мы планировали на конец года 80%. По нашим ожиданиям это будет 83-84%», – уточнила Скоробогатова.
Рост показателя подтверждает, что граждане и бизнес доверяеют инструментам, подчеркнула зампред ЦБ. «Естественно, доля все больше уходит в национальные инструменты. И это не только карты «Мир» и СБП, но и другие платежные системы наших российских банков», – добавила она.
По оценке Скоробогатовой, на горизонте трех лет внутри страны расчеты будут проходить только по отечественным платежным решениям.
В 2021 г. ЦБ принял стратегию развития национальной платежной системы на 2021-2023 гг. Согласно документу, в 2022 г. доля безналичных операций в розничной торговле ожидалась на уровне 73%, а в 2023 г. – 75%. Однако в ноябре регулятор уточнил прогнозы и изменил показатели на 76-78% и 78-80% соответственно.
«С учетом стремительной положительной динамики показателей мы посчитали необходимым их скорректировать и поставить на 2022–2023 гг. более высокие значения, чем мы планировали ранее», – объясняла тогда Скоробогатова.