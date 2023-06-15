Набиуллина оценила трансформацию глобальной системы расчетов

В марте международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили деятельность в России. За пределами страны эмитированные в России карты не работают. За 2022 г. от системы SWIFT (ее членами являются 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира) были отключены «Сбербанк», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд российских банков. В России с 2014 г. есть аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к ней подключено 469 участников. Из них 115 — нерезиденты из 14 стран, заявляла директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Список стран, подключенных к СПФС, ЦБ не раскрывает с 2022 г.