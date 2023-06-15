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Финансы

Набиуллина оценила трансформацию глобальной системы расчетов

Страны переосмысляют доллар и создают национальные системы платежей
Софья Шелудченко
Фотохост-агентство РИА Новости

Фрагментация и глобализация экономики происходит не только в России, но и на мировом рынке, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии в рамках ПМЭФ, передает корреспондент «Ведомостей».

Первое — это переосмысление роли резервных валют рядом стран, сказала она. «Мы видим, хотя доллар и евро остаются резервной валютой, многие страны после истории с нами задумываются о диверсификации резервов. Потому что эмитент резервной валюты может злоупотреблять своим статусом в неограниченных масштабах. Когда это начинает затрагивать большой объем мировой торговли, все начинают задумываться, что это может обернуться большими рисками», – сказала Набиуллина.

Второй значимый фактор — изменение платежной инфраструктуры, заметила председатель ЦБ. Ранее на рынке доминировало несколько западных платежных систем — Visa, Mastercard, а ключевой системой передачи финансовых сообщений была SWIFT. Но сейчас, по словам Набиуллиной, многие страны активно движутся в сторону создания национальных платформ и систем. Они будут коммуницировать между собой, и «будет интероперабельность с национальными платежными системами либо с такими региональными платформами». И интеграция России в мировую финансовую систему и в эту структуру должна происходить, заметила Набиуллина.

«Может показаться, что полная изоляция и полагаться на собственные силы — это удачная стратегия. Но, на мой взгляд, это неправильно. Нужно интегрироваться со странами, компаниями, инвесторами, которые готовы», – отметила Набиуллина. Россия, полагает она, будет за счет этого масштабировать рынок. «Многие проекты для нашего национального рынка могут быть маленькими – нужно выходить на экспортные рынки, нам такая интеграция нужна, как и в финансовой сфере», – резюмировала председатель ЦБ.

При этом темпы структурной трансформации российской экономики гораздо выше, чем ожидалось. Этому способствовала «адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными, а правительство и Центральный банк поддержали стабильность». Этот переход могла бы также финансировать банковская система, констатировала Набиуллина.

Ранее по теме: Mastercard и Visa заявили о приостановке деятельности в России

В марте международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили деятельность в России. За пределами страны эмитированные в России карты не работают. За 2022 г. от системы SWIFT (ее членами являются 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира) были отключены «Сбербанк», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд российских банков. В России с 2014 г. есть аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к ней подключено 469 участников. Из них 115 — нерезиденты из 14 стран, заявляла директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Список стран, подключенных к СПФС, ЦБ не раскрывает с 2022 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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